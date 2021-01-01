Волинянин виготовляв «липові» довідки про негативні ПЛР-тести на COVID-19
Сьогодні, 10:32
Волинянин організував виготовлення та збут підроблених довідок про негативні ПЛР-тести на COVID-19 за грошову винагороду.
Чоловік збував підроблені довідки про негативний результат особам, які перетинають державний кордон, аби вони не проходили обов’язкову самоізоляцію, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Заходи з викриття правопорушника оперативні співробітники Луцького прикордонного загону та слідчі Нацполіції проводили під процесуальним керівництвом Нововолинського відділу окружної прокуратури в рамках кримінального провадження за статтею 358 КК України.
В результаті санкціонованого обшуку в транспортному засобі правоохоронці виявили 18 бланків довідок про негативний результат ПЛР-тестування. Також інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність, виявили у помешканні жителя Нововолинська.
Наразі слідчі дії тривають.
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Чоловік збував підроблені довідки про негативний результат особам, які перетинають державний кордон, аби вони не проходили обов’язкову самоізоляцію, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Заходи з викриття правопорушника оперативні співробітники Луцького прикордонного загону та слідчі Нацполіції проводили під процесуальним керівництвом Нововолинського відділу окружної прокуратури в рамках кримінального провадження за статтею 358 КК України.
В результаті санкціонованого обшуку в транспортному засобі правоохоронці виявили 18 бланків довідок про негативний результат ПЛР-тестування. Також інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність, виявили у помешканні жителя Нововолинська.
Наразі слідчі дії тривають.
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