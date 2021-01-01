Волинь накриє грозовий фронт зі шквальним вітром
Сьогодні, 15:21
На Волині 19 травня очікують бурхливі грози. Як повідомляє Мета, погодою 19 травня керуватиме потужний циклон: на Волинь він принесе грозові дощі, які супроводжуватимуться потужним вітром.
У Луцьку зливовий дощ розпочався ще вночі, надвечір 19 травня опади знову посиляться. Проходження грозового фронту викличе пониження середньоденної температури до 12°С. Вологість повітря від 94% до 98%.
У Володимирі-Волинському дощ очікують вночі та вдень. Середня температура протягом доби – близько 13°С, вологість 92%. У Ковелі вдень прогнозують короткочасний грозовий дощ, можливо з градом. Пориви вітру сягатимуть 12-15 м/с.
В сусідній з Волинню Львівській області, згідно з прогнозом pogoda.meta.ua, вірогідність опадів становить 83%. У Львові дощ можливий протягом дня, але до вечора має скінчитись. Температура близько 14°С.
В Києві можлива гроза. Опади припиняться пізно ввечері. Денна температура очікується від 17°С до 19°С.
В Харкові травнева гроза розпочнеться вночі, проте триватиме недовго. Вдень розпочнеться дрібний, нетривалий дощ, проте небо вкриватиме суцільна хмарність.
На півдні, а саме в Одесі, після нічного та ранкового дощу визирне сонце, та прогріє повітря до 22°С. Можливі пориви вітру до 15 м/с.
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У Луцьку зливовий дощ розпочався ще вночі, надвечір 19 травня опади знову посиляться. Проходження грозового фронту викличе пониження середньоденної температури до 12°С. Вологість повітря від 94% до 98%.
У Володимирі-Волинському дощ очікують вночі та вдень. Середня температура протягом доби – близько 13°С, вологість 92%. У Ковелі вдень прогнозують короткочасний грозовий дощ, можливо з градом. Пориви вітру сягатимуть 12-15 м/с.
Погода в регіонах України
В сусідній з Волинню Львівській області, згідно з прогнозом pogoda.meta.ua, вірогідність опадів становить 83%. У Львові дощ можливий протягом дня, але до вечора має скінчитись. Температура близько 14°С.
В Києві можлива гроза. Опади припиняться пізно ввечері. Денна температура очікується від 17°С до 19°С.
В Харкові травнева гроза розпочнеться вночі, проте триватиме недовго. Вдень розпочнеться дрібний, нетривалий дощ, проте небо вкриватиме суцільна хмарність.
На півдні, а саме в Одесі, після нічного та ранкового дощу визирне сонце, та прогріє повітря до 22°С. Можливі пориви вітру до 15 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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