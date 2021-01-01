19-річний волинянин обікрав квартиру товариша





Про це



Вчора, 18 травня, до поліцейського офіцера Устилузької територіальної громади надійшло повідомлення від 62-річного місцевого мешканця про крадіжку із його помешкання. Чоловік розповів, що зловмисник незаконно заволодів вісьмома тисячами гривень. Під час спілкування із потерпілим з’ясувалося, що до вчинення правопорушення може бути причетний його 19-річний товариш, який мав доступ до квартири. Де перебуває зловмисник нині, заявнику невідомо.



Зібравши усю необхідну інформацію, у лічені години поліцейський офіцер встановив місцезнаходження крадія. Його спіймали в одному із сусідніх населених пунктів, для з’ясування всіх обставин порушника доставили до Володимир-Волинського районного відділення поліції. Чоловік вже встиг витратити частину коштів, решту грошей поліцейські вилучили.



За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєння злодіяння чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузькій громаді 19-річний юнак вкрав у 62-річного чоловіка 8 тисяч гривень.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Вчора, 18 травня, до поліцейського офіцера Устилузької територіальної громади надійшло повідомлення від 62-річного місцевого мешканця про крадіжку із його помешкання. Чоловік розповів, що зловмисник незаконно заволодів вісьмома тисячами гривень. Під час спілкування із потерпілим з’ясувалося, що до вчинення правопорушення може бути причетний його 19-річний товариш, який мав доступ до квартири. Де перебуває зловмисник нині, заявнику невідомо.Зібравши усю необхідну інформацію, у лічені години поліцейський офіцер встановив місцезнаходження крадія. Його спіймали в одному із сусідніх населених пунктів, для з’ясування всіх обставин порушника доставили до Володимир-Волинського районного відділення поліції. Чоловік вже встиг витратити частину коштів, решту грошей поліцейські вилучили.За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєння злодіяння чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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