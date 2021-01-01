У Луцьку ліквідували групу оперативного реагування «15-80»

Ліквідували групу оперативного реагування «15-80», що працювала при департаменті «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку». Натомість задля комунікації з мешканцями громади створили повноцінний відділ.Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор ЦНАПурозповіла, що в рамках сьогоднення група дещо втратила свою актуальність через чимало методів комунікації з громадськістю. Тож, аби підсили групу, її реоганізували, створивши повноцінний відділ ЦНАПу.«Хочемо підсилити цей структурний підрозділ, ввівши туди посаду адміністратора. Залучаємо в рамках співпраці з Івано-Франківськом новий проєкт, де буде можливість всім мешканцям громади мати постійну взаємодію, комунікацію, поінформованість про те, що відбувається в місті. Зокрема створимо щось на кшталт колцентру, який, сподіваємося, буде працювати надійніше, краще та ефективніше», - зазначила вона.