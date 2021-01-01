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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу в ковідний шпиталь у Боголюбах поступив лише 1 пацієнт

За минулу добу в ковідний шпиталь у Боголюбах поступив лише 1 пацієнт
Наразі спостерігають тенденцію до зменшення хворих в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні. За минулу добу в шпиталь поступив лише 1 пацієнт, а виписали 13 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Андрій Гнатюк.

За його інформацією, загалом зранку там перебувало 74 хворих, з яких 65 - під великими потоками кисню і 6 - в реанімації.

До слова, за останню добу на Волині зареєстрували 193 нових підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 12, у медпрацівників — 5). Одужало за добу – 272 особи, летальних випадків –7.

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Теги: коронавірус, ковідний шпиталь, ліжкомісця
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