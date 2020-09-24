На маршруті №12 – тимчасовий перевізник

У Луцьку призначили тимчасового перевізника на автобусному маршруті загального користування № 12 «Єршова – Окружна».Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.Рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.04.2021 оголосили конкурс на перевезення пасажирів автомобільним транспортом по вказаному маршруті, який відбудеться 15 червня. Нагадаємо, до умов конкурсу внесли зміни щодо збільшення пасажиромісткості автобусів не менше 80 місць (було 38), екологічний показник Євро-5 (був Євро-2), а також кількість автобусів, враховуючи пасажиромісткість, 9 одиниць (було 13).Згідно з поданою заявою, до проведення конкурсу та визначення перевізника за маршрутом №12, призначили тимчасового перевізника – ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД.