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Луцький прикордонник отримав трикімнатну квартиру

Луцький прикордонник отримав трикімнатну квартиру
Військовослужбовцю Миколі Купріюку Луцького прикордонного загону виділили житло.

Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта зазначив, що квартира належить Луцькому прикордонному загону, її надають відповідно до черги військовослужбовців. Зокрема прикордоннику та його сім’ї у складі 5 осіб виділили трикімнатну квартиру житловою площею 49,7 кв.м, загальною – 89,1 кв.м.

З квартирного обліку Миколу Купріюка, на якому він перебував з 30.10.2002, зняли.

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Теги: ключі, Луцький прикордонний загін
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