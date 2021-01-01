Луцький прикордонник отримав трикімнатну квартиру

Миколі Купріюку Луцького прикордонного загону виділили житло.



Про це йшлося у середу, 19 травня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта зазначив, що квартира належить Луцькому прикордонному загону, її надають відповідно до черги військовослужбовців. Зокрема прикордоннику та його сім’ї у складі 5 осіб виділили трикімнатну квартиру житловою площею 49,7 кв.м, загальною – 89,1 кв.м.



З квартирного обліку Миколу Купріюка, на якому він перебував з 30.10.2002, зняли.

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