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Волинські лікарі врятували чоловіку обидві ноги

Волинські лікарі врятували чоловіку обидві ноги
Ковельські судинні хірурги врятували чоловіку обидві ноги, які він міг втратити через повне перекриття кровотоку в артеріях.

Про це інформує Ковельське МТМО у фейсбуці.

Хворий 1969 року народження звернувся до лікарів відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО зі скаргами на виражений біль в попереку і обох нижніх кінцівках, переміжну кульгавість, похолодання кінцівок і почервоніння пальців стоп. Після проведення ангіографії діагностували оклюзію черевного відділу аорти відразу під нирковими артеріями (100% перекриття), оклюзії обох здухвинних артерій.

Команда судинних хірургів у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила провела аорто-стегнове біфуркаційне алошунтування (штучним протезом). Операція тривала упродовж чотирьох годин. Її складність полягала у безпосередній близькості розташування аорти біля ниркових артерій.

Завдяки високій професійності медиків операція пройшла успішно. Нині біль в ногах пацієнта не турбує, він відновлюється в післяопераційному періоді.

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Теги: медицина, операція, Ковельське МТМО
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