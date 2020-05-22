Волинські лікарі врятували чоловіку обидві ноги
Сьогодні, 14:50
Ковельські судинні хірурги врятували чоловіку обидві ноги, які він міг втратити через повне перекриття кровотоку в артеріях.
Про це інформує Ковельське МТМО у фейсбуці.
Хворий 1969 року народження звернувся до лікарів відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО зі скаргами на виражений біль в попереку і обох нижніх кінцівках, переміжну кульгавість, похолодання кінцівок і почервоніння пальців стоп. Після проведення ангіографії діагностували оклюзію черевного відділу аорти відразу під нирковими артеріями (100% перекриття), оклюзії обох здухвинних артерій.
Команда судинних хірургів у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила провела аорто-стегнове біфуркаційне алошунтування (штучним протезом). Операція тривала упродовж чотирьох годин. Її складність полягала у безпосередній близькості розташування аорти біля ниркових артерій.
Завдяки високій професійності медиків операція пройшла успішно. Нині біль в ногах пацієнта не турбує, він відновлюється в післяопераційному періоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ковельське МТМО у фейсбуці.
Хворий 1969 року народження звернувся до лікарів відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО зі скаргами на виражений біль в попереку і обох нижніх кінцівках, переміжну кульгавість, похолодання кінцівок і почервоніння пальців стоп. Після проведення ангіографії діагностували оклюзію черевного відділу аорти відразу під нирковими артеріями (100% перекриття), оклюзії обох здухвинних артерій.
Команда судинних хірургів у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила провела аорто-стегнове біфуркаційне алошунтування (штучним протезом). Операція тривала упродовж чотирьох годин. Її складність полягала у безпосередній близькості розташування аорти біля ниркових артерій.
Завдяки високій професійності медиків операція пройшла успішно. Нині біль в ногах пацієнта не турбує, він відновлюється в післяопераційному періоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинь накриє грозовий фронт зі шквальним вітром
Сьогодні, 15:21
Повідомили про викрадення авто: деталі інциденту з Chery, що опинилося у луцькому ставку
Сьогодні, 15:03
Волинські лікарі врятували чоловіку обидві ноги
Сьогодні, 14:50
Військовий з Волині, який втратив ногу, рятуючи побратима, продовжив служити на Сході
Сьогодні, 14:45
У Луцьку автомобіль опинився у ставку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:17