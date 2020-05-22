Волинські лікарі врятували чоловіку обидві ноги

Ковельські судинні хірурги врятували чоловіку обидві ноги, які він міг втратити через повне перекриття кровотоку в артеріях.Про це інформує Ковельське МТМО у фейсбуці.Хворий 1969 року народження звернувся до лікарів відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО зі скаргами на виражений біль в попереку і обох нижніх кінцівках, переміжну кульгавість, похолодання кінцівок і почервоніння пальців стоп. Після проведення ангіографії діагностували оклюзію черевного відділу аорти відразу під нирковими артеріями (100% перекриття), оклюзії обох здухвинних артерій.Команда судинних хірургів у складітапровела аорто-стегнове біфуркаційне алошунтування (штучним протезом). Операція тривала упродовж чотирьох годин. Її складність полягала у безпосередній близькості розташування аорти біля ниркових артерій.Завдяки високій професійності медиків операція пройшла успішно. Нині біль в ногах пацієнта не турбує, він відновлюється в післяопераційному періоді.