Завозили «євробляхи» через пункт пропуску Луцького загону: посадовців Держприкордонслужби викрили на хабарництві
Сьогодні, 12:25
СБУ викрила начальника одного з відділів Держприкордонслужби України на хабарництві. За «грошову винагороду» посадовець допомагав безперешкодно ввозити в Україну автомобілі на іноземній реєстрації.
Усе це - в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону, повідомляє Служба безпеки України.
Для реалізації вказаного злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували «клієнтів» та виступали у якості посередників.
В результаті роботи цієї схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 дол. США неправомірної вигоди лише за один транспортний засіб, чим завдавали шкоду державним інтересам.
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. доларів. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала 4,2 тисячі доларів.
Заходи з викриття «схеми» проводилися 4 управлінням ГУ БКОЗ СБУ спільно з ДБР, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Усе це - в режимі тимчасового ввезення до 1 року через пункт пропуску Луцького прикордонного загону, повідомляє Служба безпеки України.
Для реалізації вказаного злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували «клієнтів» та виступали у якості посередників.
В результаті роботи цієї схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 дол. США неправомірної вигоди лише за один транспортний засіб, чим завдавали шкоду державним інтересам.
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів кримінального провадження після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. доларів. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди складала 4,2 тисячі доларів.
Заходи з викриття «схеми» проводилися 4 управлінням ГУ БКОЗ СБУ спільно з ДБР, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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