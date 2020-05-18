У Луцьку хочуть зняти повнометражний фільм

Сергій Шараєвський має задум зняти документальний повнометражний фільм про з’їзд європейських монархів у Луцьку 1429 року, який відбувся у замку.



Про це він повідомив у програмі «По дорозі» на



Він розповів, що минулого року вже навіть брав участь у конкурсі Державного агентства України з питань кіно.



«Ми не пройшли, але принаймні ми пройшли всю оцю кухню подачі документів. Це дуже складно. Я проходив пітчинги в Держкіно, і в принципі ми навіть нормальний бал отримали. Без всяких зв’язків, без всяких можливостей, без своїх людей у комісіях. Серед історичних фільмів ми в серединці були усіх. Це було 130 з чимось кандидатів на отримання державних коштів лише в неігровому повнометражному кіно, документальному», – зазначив режисер.



Довідково: у 1429 році у князівському палаці, що знаходився у Луцькому замку, проходив з’їзд європейських монархів, який мав на меті розв’язати політичні та економічні питання центрально-східної Європи та вирішити питання про коронацію Вітовта.





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