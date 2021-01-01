У Луцьку молодик двічі за день пограбував один і той самий супермаркет





Учора, 18 травня, до поліції надійшло повідомлення від дирекції одного з супермаркетів міста про те, що невідомий викрав продукти харчування,



На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели низку розшукових заходів, зокрема відпрацювали камери відеоспостереження, завдяки яким вдалось встановити порушника, що близько 18 години шляхом вільного доступу викрав продукти харчування на суму понад 342 грн, після чого він повернувся близько 20 години до магазину та таємно викрав ще товару на майже 700 грн.



Правоохоронці встановили, що до крадіжок причетний 23-річний місцевий житель. Поліцейські доставили правопорушника до Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.



Слідчі розпочали за чим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку та крадіжку, вчинену повторно. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські затримали місцевого жителя за крадіжку із супермаркету.Учора, 18 травня, до поліції надійшло повідомлення від дирекції одного з супермаркетів міста про те, що невідомий викрав продукти харчування, інформує Луцьке районне управління поліції.На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели низку розшукових заходів, зокрема відпрацювали камери відеоспостереження, завдяки яким вдалось встановити порушника, що близько 18 години шляхом вільного доступу викрав продукти харчування на суму понад 342 грн, після чого він повернувся близько 20 години до магазину та таємно викрав ще товару на майже 700 грн.Правоохоронці встановили, що до крадіжок причетний 23-річний місцевий житель. Поліцейські доставили правопорушника до Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.Слідчі розпочали за чим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку та крадіжку, вчинену повторно. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію