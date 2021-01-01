вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку молодик двічі за день пограбував один і той самий супермаркет

У Луцьку молодик двічі за день пограбував один і той самий супермаркет
У Луцьку поліцейські затримали місцевого жителя за крадіжку із супермаркету.

Учора, 18 травня, до поліції надійшло повідомлення від дирекції одного з супермаркетів міста про те, що невідомий викрав продукти харчування, інформує Луцьке районне управління поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели низку розшукових заходів, зокрема відпрацювали камери відеоспостереження, завдяки яким вдалось встановити порушника, що близько 18 години шляхом вільного доступу викрав продукти харчування на суму понад 342 грн, після чого він повернувся близько 20 години до магазину та таємно викрав ще товару на майже 700 грн.

Правоохоронці встановили, що до крадіжок причетний 23-річний місцевий житель. Поліцейські доставили правопорушника до Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Слідчі розпочали за чим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку та крадіжку, вчинену повторно. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, крадіжка, супермаркет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У найбільш криміногенному місті Волині з'являться патрульні
Сьогодні, 13:55
Травмування працівників водоканалу на очисних спорудах у Нововолинську: поліція відкрила «кримінал»
Сьогодні, 13:35
У Луцьку молодик двічі за день пограбував один і той самий супермаркет
Сьогодні, 13:10
У Луцьку хочуть зняти повнометражний фільм
Сьогодні, 12:58
Шмигаль висунув Ляшка у кандидати на посаду міністра охорони здоров'я
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
Назвалась соціальним працівником: у Луцьку жінка обікрала пенсіонерку Назвалась соціальним працівником: у Луцьку жінка обікрала пенсіонерку
05 травень, 10:45
В лікарні у Луцьку жінка посеред ночі вкрала мобільний телефон В лікарні у Луцьку жінка посеред ночі вкрала мобільний телефон
21 квітень, 11:51
Із луцької галереї поцупили декілька картин Із луцької галереї поцупили декілька картин
12 квітень, 11:05
У Луцьку вночі викрали Lexus У Луцьку вночі викрали Lexus
06 квітень, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
18 травень, 13:48
 1
У Луцьку автомобіль опинився у ставку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:17
 0
У Луцькому районі виявили тіло молодого чоловіка
Сьогодні, 14:11
 0
У Луцьку п'яний водій «мерса» попався патрульним через порушення правил стоянки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
 0
У найбільш криміногенному місті Волині з'являться патрульні
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8