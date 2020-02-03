У найбільш криміногенному місті Волині з'являться патрульні

Створять патрульну службу, яка обслуговуватиме Володимир-Волинську громаду. Розташовуватиметься вона в Нововолинську.Про це інформує громада у фейсбуці.Заступник міського головипід час відрядження у столиці працював у Департаменті патрульної поліції разом із нардепом, Нововолинським міським головоюта начальником управління патрульної поліції в Рівненській області. Результатом зустрічі із керівником Департаментустала домовленість про створення у Нововолинську батальйону патрульної поліції, який обслуговуватиме і Володимир-Волинську громаду.Підрозділ, який налічуватиме 50-70 осіб особового складу, розпочне свою роботу орієнтовно через дев’ять місяців, після того, як у Нововолинську підготують відповідну матеріально-технічну базу та проведуть набір правоохоронців. Як зазначив нардеп Ігор Гузь, місцем розташування обрали Нововолинськ, зважаючи на більш складну криміногенну ситуацію у цьому місті.«Сподіваємось, що бійці патрульної служби, уже за рік патрулюватимуть дороги державного значення у громаді. Це буде великою допомогою щодо забезпечення правопорядку у нашому місті та регіоні загалом, тож також будемо долучатись до цієї справи», – зазначив Ярослав Матвійчук.