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У найбільш криміногенному місті Волині з'являться патрульні

У найбільш криміногенному місті Волині з'являться патрульні
Створять патрульну службу, яка обслуговуватиме Володимир-Волинську громаду. Розташовуватиметься вона в Нововолинську.

Про це інформує громада у фейсбуці.

Заступник міського голови Ярослав Матвійчук під час відрядження у столиці працював у Департаменті патрульної поліції разом із нардепом Ігорем Гузем, Нововолинським міським головою Борисом Карпусем та начальником управління патрульної поліції в Рівненській області Сергієм Мерчуком. Результатом зустрічі із керівником Департаменту Євгенієм Жуковим стала домовленість про створення у Нововолинську батальйону патрульної поліції, який обслуговуватиме і Володимир-Волинську громаду.

Підрозділ, який налічуватиме 50-70 осіб особового складу, розпочне свою роботу орієнтовно через дев’ять місяців, після того, як у Нововолинську підготують відповідну матеріально-технічну базу та проведуть набір правоохоронців. Як зазначив нардеп Ігор Гузь, місцем розташування обрали Нововолинськ, зважаючи на більш складну криміногенну ситуацію у цьому місті.

«Сподіваємось, що бійці патрульної служби, уже за рік патрулюватимуть дороги державного значення у громаді. Це буде великою допомогою щодо забезпечення правопорядку у нашому місті та регіоні загалом, тож також будемо долучатись до цієї справи», – зазначив Ярослав Матвійчук.
У найбільш криміногенному місті Волині з'являться патрульні

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Теги: патрульні, Нововолинськ
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