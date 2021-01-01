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Травмування працівників водоканалу на очисних спорудах у Нововолинську: поліція відкрила «кримінал»

Травмування працівників водоканалу на очисних спорудах у Нововолинську: поліція відкрила «кримінал»
За фактом травмування двох працівників водоканалу на очисних спорудах у Нововолинську поліцейські розпочали кримінальні провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Нагадаємо, повідомлення про травмування співробітників одного із місцевих комунальних підприємств надійшло до поліції від медиків вчора, 18 травня.

Попередньо встановили, що під час проведення робіт в середині дренажного колодязя робітники перебували без захисних масок, внаслідок чого втратили свідомість та впали на дно колодязя. Чоловіки отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За цим фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

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Також в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, перевіряється, чи належно виконували свої обов’язки щодо контролю за дотриманням працівниками підприємства правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою службові особи.

Досудове слідство, під час якого будуть встановлені всі причини та обставини події, триває.


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Теги: Нововолинськ, кримінальні провадження, поліція
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