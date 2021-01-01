У Луцьку п'яний водій «мерса» попався патрульним через порушення правил стоянки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
Луцькі патрульні виявили водія, який порушив ПДР та керував у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Зазначають, вчора, 18 травня, близько 22-ї години вечора, патрулюючи проспектом Василя Мойсея, інспектори виявили автомобіль Mercedes-Benz 210, який стояв із порушенням ПДР. Після того, як службове авто під’їхало до вказаної автівки, водій почав рух. Вказаний автомобіль патрульні зупинили за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольорів та спеціального звукового сигналу.
Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки у присутності свідків показав позитивний результат – 1,49 проміле, що більше як у 7 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.122 (Порушення правил стоянки), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Зазначають, вчора, 18 травня, близько 22-ї години вечора, патрулюючи проспектом Василя Мойсея, інспектори виявили автомобіль Mercedes-Benz 210, який стояв із порушенням ПДР. Після того, як службове авто під’їхало до вказаної автівки, водій почав рух. Вказаний автомобіль патрульні зупинили за допомогою проблискових маячків синього та червоного кольорів та спеціального звукового сигналу.
Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння на місці зупинки у присутності свідків показав позитивний результат – 1,49 проміле, що більше як у 7 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ч.1 ст.122 (Порушення правил стоянки), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.
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