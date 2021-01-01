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У Луцьку автомобіль опинився у ставку. ВІДЕО

У Луцьку автомобіль опинився у ставку. ВІДЕО
У Луцьку рятувальники витягнули з водойми легковий автомобіль.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

19 травня о 10:35 до Служби 101 надійшло повідомлення, що у водойму на вулиці Карбишева у Луцьку потрапив легковий автомобіль.

До місця події прибули працівників групи водолазно-рятувальних робіт та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Щоб закріпити лебідку на авто у водойму спустилися водолази. Відтак, об 11:57 за допомогою спецавтомобіля САРМ працівники групи рятувальних робіт відбуксирували автівку з водойми.
У Луцьку автомобіль опинився у ставку. ВІДЕО


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Теги: авто, ставок, Карбишева
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