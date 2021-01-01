У Луцьку автомобіль опинився у ставку. ВІДЕО





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



19 травня о 10:35 до Служби 101 надійшло повідомлення, що у водойму на вулиці Карбишева у Луцьку потрапив легковий автомобіль.



До місця події прибули працівників групи водолазно-рятувальних робіт та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Щоб закріпити лебідку на авто у водойму спустилися водолази. Відтак, об 11:57 за допомогою спецавтомобіля САРМ працівники групи рятувальних робіт відбуксирували автівку з водойми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку рятувальники витягнули з водойми легковий автомобіль.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.19 травня о 10:35 до Служби 101 надійшло повідомлення, що у водойму на вулиці Карбишева у Луцьку потрапив легковий автомобіль.До місця події прибули працівників групи водолазно-рятувальних робіт та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Волинській області.Щоб закріпити лебідку на авто у водойму спустилися водолази. Відтак, об 11:57 за допомогою спецавтомобіля САРМ працівники групи рятувальних робіт відбуксирували автівку з водойми.

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