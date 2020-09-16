Військовий з Волині, який втратив ногу, рятуючи побратима, продовжив служити на Сході





Роман пригадує події більш, ніж піврічної давнини. Але пам’ятає все до дрібниць. Тоді змінилося його життя. Змінився він сам, його сприйняття світу і мрії, повідомляє пресслужба



Не так давно молодий офіцер родом із Ківерцівщини повернувся на службу, в «рідний» підрозділ, в свою 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. Замість лівої ноги, яку втратив під час підриву, рятуючи побратима, – протез. Роман показує його спокійно, анітрохи не нітячись, з самовладанням, якого навчився, заплативши дуже високу ціну. Це сталося наприкінці вересня…



- Разом із двома побратимами, Михайлом та Миколою йшли «чистим», бо вже ходженим до нас, шляхом, - розповідає лейтенант. – Відстань до ворога - дуже мала, тож були особливо пильними. Михайло йшов першим, і впродовж кількох секунд після того, як пролунав вибух, ми бачили тільки стовп пилу… Виявилося, що вибуховою хвилею Михайла відкинуло в посадку неподалік, в окоп, звідки вибратися сам він не міг. Коли я дістався до нього, шокованого, побачив, що у нього немає частини правої ноги. Швидко наклав турнікет, забрав його автомат, і витягнувши побратима з окопу, зробив крок назад. Тоді й пролунав другий вибух…



Коли минув перший шок від пережитого і побаченого, пригадує Роман, він сам собі наклав турнікет. Каже, дуже переживав за праву ногу, але з нею все було набагато краще, ніж із лівою. В той час, коли третій із групи, Микола, біг по допомогу до найближчого спостережного поста, Роман та Михайло, попри біль і ризик смерті, адже ворог чув вибухи і запросто міг скористатися становищем наших військовослужбовців, почали вибиратися з посадки.



- Повзли. Я тягнув на собі два автомати, свій і побратима: кинув автомати на 2 метри поперед себе – доповзли. Кинув знову… І так багато разів… З усіх сил намагалися не втрати пильність, не пропустити постріли в наш бік, і спробувати відбитися, аби вижити… А ще постійно падала рація, яку я чомусь того дня не причепив на карабін. Дуже боявся її загубити, щоб ні за яких обставин не дісталася в руки ворогу. Не загубив.



Потім були побратими, які винесли поранених, спостережний пост, де Роману наклали турнікет уже на іншу ногу, теж серйозно поранену, дорога до шпиталю, і всього дві думки, пригадує Роман, - «що я скажу батькам?», і «як далі служитиму?»



- Чомусь дуже не хотілося казати рідним про те, що сталося. Думав, нехай якось пізніше, потім… А вдома, виявляється, вже все знали, і просто божеволіли від тривоги, - батькам повідомили через годину після того, як я підірвався. Але я про це дізнався майже через дві доби, уже в Харківському шпиталі. Там, після складних операцій і наркозу, і прийшло справжнє усвідомлення того, що сталося.



Звичайно, був розпач: мені 22, і в мене немає ноги… Але на моє щастя, і можливо, завдяки характеру я швидко взяв себе в руки. В той же час, багатьом хлопцям, у яких такі ж поранення чи схожі, відновити душевну рівновагу після поранення не дуже вдається. Проблема отут, - Роман торкається голови. - Як ти себе налаштуєш, так усе й вийде. У мене вийшло непогано, особливо, з огляду на ситуацію, яка могла завершитися набагато гірше… Звичайно, невеселі думки час від часу з’являються, але я переконав себе, що життя продовжується і все буде добре.



Пощастило йому, впевнений Роман, і в тому, що вперше одягнувши протез, він відразу став і пішов, сам, без милиць, що трапляється нечасто. Зараз, дивлячись на те, як хлопець бадьоро йде поряд із побратимами, не знаючи про характер його поранення, і не здогадаєшся, що в Романа протез. А легке накульгування можна з легкістю віднести до особливостей ходи. Але головне - це оптимізм Романа, його вміння радіти життю, вчити цьому інших, бачити серед незначущого і дрібного основне і найважливіше.



- Знаєте, я колись мріяв про дорогу машину, про подорожі. А зараз мрію про те, аби зі мною та з рідними все було добре, щоб близькі були живі і здорові. І про мир після перемоги… Чи пробачу я ворогу за те, що зі мною сталося? Ні, не пробачу, і не приховую цього. Не пробачу за себе, за всіх загиблих і поранених, за свою країну.



Про те, аби не повертатись на службу у Романа, каже він, не було навіть думки, хоча підстави для цього були більш, ніж вагомі. І зараз, повернувшись у свій підрозділ, молодий офіцер надихає своїм прикладом, своєю мужністю, стійкістю і жагою до життя побратимів. Пригадує, що після реабілітації йому пропонували ще місяць відпустки, але він відмовився, - «дуже втомився лікуватися, і за своїми скучив…». За тими своїми, з якими після важкого поранення, повернувшись на фронт, відвойовуватиме мир для своєї Батьківщини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. - Коли осіла пилюка, побачив, що у мене немає лівого берца… Перше, що подумав, - може, це сон, треба прокинутися. Треба неодмінно прокинутися… І все. Впав на землю…пригадує події більш, ніж піврічної давнини. Але пам’ятає все до дрібниць. Тоді змінилося його життя. Змінився він сам, його сприйняття світу і мрії, повідомляє пресслужба волинської бригади. Не так давно молодий офіцер родом із Ківерцівщини повернувся на службу, в «рідний» підрозділ, в свою 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого. Замість лівої ноги, яку втратив під час підриву, рятуючи побратима, – протез. Роман показує його спокійно, анітрохи не нітячись, з самовладанням, якого навчився, заплативши дуже високу ціну. Це сталося наприкінці вересня…- Разом із двома побратимами, Михайлом та Миколою йшли «чистим», бо вже ходженим до нас, шляхом, - розповідає лейтенант. – Відстань до ворога - дуже мала, тож були особливо пильними. Михайло йшов першим, і впродовж кількох секунд після того, як пролунав вибух, ми бачили тільки стовп пилу… Виявилося, що вибуховою хвилею Михайла відкинуло в посадку неподалік, в окоп, звідки вибратися сам він не міг. Коли я дістався до нього, шокованого, побачив, що у нього немає частини правої ноги. Швидко наклав турнікет, забрав його автомат, і витягнувши побратима з окопу, зробив крок назад. Тоді й пролунав другий вибух…Коли минув перший шок від пережитого і побаченого, пригадує Роман, він сам собі наклав турнікет. Каже, дуже переживав за праву ногу, але з нею все було набагато краще, ніж із лівою. В той час, коли третій із групи, Микола, біг по допомогу до найближчого спостережного поста, Роман та Михайло, попри біль і ризик смерті, адже ворог чув вибухи і запросто міг скористатися становищем наших військовослужбовців, почали вибиратися з посадки.- Повзли. Я тягнув на собі два автомати, свій і побратима: кинув автомати на 2 метри поперед себе – доповзли. Кинув знову… І так багато разів… З усіх сил намагалися не втрати пильність, не пропустити постріли в наш бік, і спробувати відбитися, аби вижити… А ще постійно падала рація, яку я чомусь того дня не причепив на карабін. Дуже боявся її загубити, щоб ні за яких обставин не дісталася в руки ворогу. Не загубив.Потім були побратими, які винесли поранених, спостережний пост, де Роману наклали турнікет уже на іншу ногу, теж серйозно поранену, дорога до шпиталю, і всього дві думки, пригадує Роман, - «що я скажу батькам?», і «як далі служитиму?»- Чомусь дуже не хотілося казати рідним про те, що сталося. Думав, нехай якось пізніше, потім… А вдома, виявляється, вже все знали, і просто божеволіли від тривоги, - батькам повідомили через годину після того, як я підірвався. Але я про це дізнався майже через дві доби, уже в Харківському шпиталі. Там, після складних операцій і наркозу, і прийшло справжнє усвідомлення того, що сталося.Звичайно, був розпач: мені 22, і в мене немає ноги… Але на моє щастя, і можливо, завдяки характеру я швидко взяв себе в руки. В той же час, багатьом хлопцям, у яких такі ж поранення чи схожі, відновити душевну рівновагу після поранення не дуже вдається. Проблема отут, - Роман торкається голови. - Як ти себе налаштуєш, так усе й вийде. У мене вийшло непогано, особливо, з огляду на ситуацію, яка могла завершитися набагато гірше… Звичайно, невеселі думки час від часу з’являються, але я переконав себе, що життя продовжується і все буде добре.Пощастило йому, впевнений Роман, і в тому, що вперше одягнувши протез, він відразу став і пішов, сам, без милиць, що трапляється нечасто. Зараз, дивлячись на те, як хлопець бадьоро йде поряд із побратимами, не знаючи про характер його поранення, і не здогадаєшся, що в Романа протез. А легке накульгування можна з легкістю віднести до особливостей ходи. Але головне - це оптимізм Романа, його вміння радіти життю, вчити цьому інших, бачити серед незначущого і дрібного основне і найважливіше.- Знаєте, я колись мріяв про дорогу машину, про подорожі. А зараз мрію про те, аби зі мною та з рідними все було добре, щоб близькі були живі і здорові. І про мир після перемоги… Чи пробачу я ворогу за те, що зі мною сталося? Ні, не пробачу, і не приховую цього. Не пробачу за себе, за всіх загиблих і поранених, за свою країну.Про те, аби не повертатись на службу у Романа, каже він, не було навіть думки, хоча підстави для цього були більш, ніж вагомі. І зараз, повернувшись у свій підрозділ, молодий офіцер надихає своїм прикладом, своєю мужністю, стійкістю і жагою до життя побратимів. Пригадує, що після реабілітації йому пропонували ще місяць відпустки, але він відмовився, - «дуже втомився лікуватися, і за своїми скучив…». За тими своїми, з якими після важкого поранення, повернувшись на фронт, відвойовуватиме мир для своєї Батьківщини.

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