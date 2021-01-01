Повідомили про викрадення авто: деталі інциденту з Chery, що опинилося у луцькому ставку

рятувальники витягали зі ставка на вулиці Карбишева.



Про це



Зазначають, сьогодні, 19 травня, вранці луцьким патрульним надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Chery Tiggo-2 на вулиці Карбишева. За інформацією, ключі були лише у заявниці. Зі слів дітей, які знаходилися поблизу, невідомий чоловік сів у авто та в’їхав у ставок. Натомість охорона закладу, поблизу якого стояв автомобіль, повідомила, що поблизу авто нікого не було.



Патрульні, які приїхали на місце події, виявили вказаний автомобіль, який знаходився у ставку. Поспілкувавшись із заявницею та оглянувши камери відеоспостереження, інспектори встановили, що автомобіль покотився заднім ходом із власної необережності заявниці.



На місці події працювали рятувальники, які діставали автівку, та слідчі. Патрульні ж надавали допомогу та забезпечували охорону місця події.



Зауважують, відповідно до п.15.12 ПДР України, водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і (або) незаконного заволодіння ним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У патрульній поліції Волині повідомили подробиці інциденту з автомобілем, якийПро це інформують на офіційній сторінці патрульної поліції у Волинській області.Зазначають, сьогодні, 19 травня, вранці луцьким патрульним надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Chery Tiggo-2 на вулиці Карбишева. За інформацією, ключі були лише у заявниці. Зі слів дітей, які знаходилися поблизу, невідомий чоловік сів у авто та в’їхав у ставок. Натомість охорона закладу, поблизу якого стояв автомобіль, повідомила, що поблизу авто нікого не було.Патрульні, які приїхали на місце події, виявили вказаний автомобіль, який знаходився у ставку. Поспілкувавшись із заявницею та оглянувши камери відеоспостереження, інспектори встановили, що автомобіль покотився заднім ходом із власної необережності заявниці.На місці події працювали рятувальники, які діставали автівку, та слідчі. Патрульні ж надавали допомогу та забезпечували охорону місця події.Зауважують, відповідно до п.15.12 ПДР України, водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху, проникнення до нього і (або) незаконного заволодіння ним.

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