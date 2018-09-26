На перехресті поблизу Луцька на декілька днів обмежать рух транспорту
Сьогодні, 15:32
Завтра, 20 травня, з 9-ї ранку дорожники розпочинають укладання асфальту на кільці Боратин - Луцьк - Рованці, тому на час виконання робіт на перехресті обмежать рух транспорту.
Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
Орієнтовна тривалість виконання робіт, відповідно і обмеження руху, три дні.
Водіїв просять віднестись з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати обставини.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
Орієнтовна тривалість виконання робіт, відповідно і обмеження руху, три дні.
Водіїв просять віднестись з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати обставини.
Фото - ілюстративне
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