На перехресті поблизу Луцька на декілька днів обмежать рух транспорту





Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.



Орієнтовна тривалість виконання робіт, відповідно і обмеження руху, три дні.



Водіїв просять віднестись з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати обставини.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 20 травня, з 9-ї ранку дорожники розпочинають укладання асфальту на кільці Боратин - Луцьк - Рованці, тому на час виконання робіт на перехресті обмежать рух транспорту.Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.Орієнтовна тривалість виконання робіт, відповідно і обмеження руху, три дні.Водіїв просять віднестись з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати обставини.

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