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Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України
Спортсмени з Волині завоювали нагороди на чемпіонаті України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих, який проходив у Луцьку.

Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У Луцьку завершився Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді та чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих, який тривав протягом 17-18 травня 2021 року.

Понад 500 спортсменів, 26 команд з різних куточків України виборювали першість у різних видах легкоатлетичних дисциплін. На змаганнях волинські спортсмени здобули низку медалей.

Зокрема, серед дорослих призові нагороди здобули:

1 місце – Ірина Климець у метанні молота, тренери: Черкашин Р.Є., Чмир Я.В.
1 місце – Євген Гуцол у бігові на 800 м, тренери: Вегенр О.А., Пилипей Л.П.
1 місце – Марія Сахарук (Філюк) у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Борисюк В.І., Мазур Є.І.
3 місце – Данило Даниленко у бігові на 400 м, тренери: Вегнер О.І.,Рабченюк А.В., Басенко С.В.,
3 місце - Ерік Костриця у бігові на 200 м, тренери: Вегнер О.А., Вегер О.І.
3 місце – Андрій Марчук у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Яловик А.В., Яловик В.Т.

Серед молоді у скарбничку Волинської області нагороди здобули:

1 місце – Ерік Костриця у бігові на 200 м, тренери: Вегнер О.А., Вегер О.І.
1 місце – Дмитро Медведюк у спортивній ходьбі 5000 м, тренери: Борисюк О.С., Борисюк В.І.
1 місце – Ірина Вовк у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Борисюк О.С., Борисюк В.І.
2 місце – Олена Хамаза у метанні молота, тренер: Черкашин Р.Є.
2 місце – Павло Палій у метанні списа, тренери: Фурдило В.П., Яковів В.І., Сахарук В.І.
2 місце – Ярослав Лукашик у спортивній ходьбі, тренери: Яловик А.В., Яловик В.Т.
3 місце – Юлія Шатохіна у метанні молота, тренери: Черкашин Р.Є., Ясенецький В.С.
3 місце – Максим Троцюк у метанні списа, тренер: Сахарук В.І.

У командному заліку витривалість серед дорослих, команда Волинської області здобула 2 місце, у командному заліку серед молоді витривалість – 2 місце та у командному заліку з метання серед молоді – 2 місце.

Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України

Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України

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Теги: Волинь, Луцьк, спорт, легка атлетика
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