Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України

Спортсмени з Волині завоювали нагороди на чемпіонаті України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих, який проходив у Луцьку.Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У Луцьку завершився Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді та чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих, який тривав протягом 17-18 травня 2021 року.Понад 500 спортсменів, 26 команд з різних куточків України виборювали першість у різних видах легкоатлетичних дисциплін. На змаганнях волинські спортсмени здобули низку медалей.Зокрема, серед дорослих призові нагороди здобули:1 місце –у метанні молота, тренери:1 місце –у бігові на 800 м, тренери:1 місце – Марія Сахарук (Філюк) у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери:3 місце –у бігові на 400 м, тренери:3 місце -у бігові на 200 м, тренери:3 місце –у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери:Серед молоді у скарбничку Волинської області нагороди здобули:1 місце –у бігові на 200 м, тренери:1 місце –у спортивній ходьбі 5000 м, тренери:1 місце –у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери:2 місце –у метанні молота, тренер:2 місце –у метанні списа, тренери:2 місце –у спортивній ходьбі, тренери:3 місце –у метанні молота, тренери:3 місце –у метанні списа, тренер:У командному заліку витривалість серед дорослих, команда Волинської області здобула 2 місце, у командному заліку серед молоді витривалість – 2 місце та у командному заліку з метання серед молоді – 2 місце.