Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 18:45
Спортсмени з Волині завоювали нагороди на чемпіонаті України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих, який проходив у Луцьку.
Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У Луцьку завершився Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді та чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих, який тривав протягом 17-18 травня 2021 року.
Понад 500 спортсменів, 26 команд з різних куточків України виборювали першість у різних видах легкоатлетичних дисциплін. На змаганнях волинські спортсмени здобули низку медалей.
Зокрема, серед дорослих призові нагороди здобули:
1 місце – Ірина Климець у метанні молота, тренери: Черкашин Р.Є., Чмир Я.В.
1 місце – Євген Гуцол у бігові на 800 м, тренери: Вегенр О.А., Пилипей Л.П.
1 місце – Марія Сахарук (Філюк) у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Борисюк В.І., Мазур Є.І.
3 місце – Данило Даниленко у бігові на 400 м, тренери: Вегнер О.І.,Рабченюк А.В., Басенко С.В.,
3 місце - Ерік Костриця у бігові на 200 м, тренери: Вегнер О.А., Вегер О.І.
3 місце – Андрій Марчук у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Яловик А.В., Яловик В.Т.
Серед молоді у скарбничку Волинської області нагороди здобули:
1 місце – Ерік Костриця у бігові на 200 м, тренери: Вегнер О.А., Вегер О.І.
1 місце – Дмитро Медведюк у спортивній ходьбі 5000 м, тренери: Борисюк О.С., Борисюк В.І.
1 місце – Ірина Вовк у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Борисюк О.С., Борисюк В.І.
2 місце – Олена Хамаза у метанні молота, тренер: Черкашин Р.Є.
2 місце – Павло Палій у метанні списа, тренери: Фурдило В.П., Яковів В.І., Сахарук В.І.
2 місце – Ярослав Лукашик у спортивній ходьбі, тренери: Яловик А.В., Яловик В.Т.
3 місце – Юлія Шатохіна у метанні молота, тренери: Черкашин Р.Є., Ясенецький В.С.
3 місце – Максим Троцюк у метанні списа, тренер: Сахарук В.І.
У командному заліку витривалість серед дорослих, команда Волинської області здобула 2 місце, у командному заліку серед молоді витривалість – 2 місце та у командному заліку з метання серед молоді – 2 місце.
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Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У Луцьку завершився Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді та чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства серед дорослих, який тривав протягом 17-18 травня 2021 року.
Понад 500 спортсменів, 26 команд з різних куточків України виборювали першість у різних видах легкоатлетичних дисциплін. На змаганнях волинські спортсмени здобули низку медалей.
Зокрема, серед дорослих призові нагороди здобули:
1 місце – Ірина Климець у метанні молота, тренери: Черкашин Р.Є., Чмир Я.В.
1 місце – Євген Гуцол у бігові на 800 м, тренери: Вегенр О.А., Пилипей Л.П.
1 місце – Марія Сахарук (Філюк) у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Борисюк В.І., Мазур Є.І.
3 місце – Данило Даниленко у бігові на 400 м, тренери: Вегнер О.І.,Рабченюк А.В., Басенко С.В.,
3 місце - Ерік Костриця у бігові на 200 м, тренери: Вегнер О.А., Вегер О.І.
3 місце – Андрій Марчук у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Яловик А.В., Яловик В.Т.
Серед молоді у скарбничку Волинської області нагороди здобули:
1 місце – Ерік Костриця у бігові на 200 м, тренери: Вегнер О.А., Вегер О.І.
1 місце – Дмитро Медведюк у спортивній ходьбі 5000 м, тренери: Борисюк О.С., Борисюк В.І.
1 місце – Ірина Вовк у спортивній ходьбі на 5000 м, тренери: Борисюк О.С., Борисюк В.І.
2 місце – Олена Хамаза у метанні молота, тренер: Черкашин Р.Є.
2 місце – Павло Палій у метанні списа, тренери: Фурдило В.П., Яковів В.І., Сахарук В.І.
2 місце – Ярослав Лукашик у спортивній ходьбі, тренери: Яловик А.В., Яловик В.Т.
3 місце – Юлія Шатохіна у метанні молота, тренери: Черкашин Р.Є., Ясенецький В.С.
3 місце – Максим Троцюк у метанні списа, тренер: Сахарук В.І.
У командному заліку витривалість серед дорослих, команда Волинської області здобула 2 місце, у командному заліку серед молоді витривалість – 2 місце та у командному заліку з метання серед молоді – 2 місце.
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