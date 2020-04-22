В Одесі пенсіонери змагатимуться зі школярами у «Counter Strike»
Сьогодні, 23:35
В Одесі команда пенсіонерів "Молода Гвардія" змагатиметься зі школярами у комп'ютерній грі "Контр Страйк".
Про це написала керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.
Турнір відбудеться 21 травня. Після шоу-матчу вперше в Україні оголосять рекорд "Найповажнішого віку команда гравців з "Контр Страйку (CS:GO)".
Середній вік гравців команди "Молода гвардія" - 75 років 2 місяці. Найстаршому з них - Миколі Валіцькому (нікнейм Kot) - 78 років 8 місяців, а наймолодшому учаснику - Анатолію Козицькому (нікнейм Grammofon) – 66 років 8 місяців. Цю азартну команду пенсіонерів-рекордсменів об’єднує оптимізм, сміливість їх рішень і позитивне відношення до життя, говорить Лана.
Фіксація та оголошення рекорду України відбудеться 21 травня о 12:00 в комп’ютерному клубі "Skill" у Червоному провулку, 9.
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Про це написала керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова у фейсбуці.
Турнір відбудеться 21 травня. Після шоу-матчу вперше в Україні оголосять рекорд "Найповажнішого віку команда гравців з "Контр Страйку (CS:GO)".
Середній вік гравців команди "Молода гвардія" - 75 років 2 місяці. Найстаршому з них - Миколі Валіцькому (нікнейм Kot) - 78 років 8 місяців, а наймолодшому учаснику - Анатолію Козицькому (нікнейм Grammofon) – 66 років 8 місяців. Цю азартну команду пенсіонерів-рекордсменів об’єднує оптимізм, сміливість їх рішень і позитивне відношення до життя, говорить Лана.
Фіксація та оголошення рекорду України відбудеться 21 травня о 12:00 в комп’ютерному клубі "Skill" у Червоному провулку, 9.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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