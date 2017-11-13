Назвали ризики пасивного інвестування з «Телетрейд»*





Клієнти звинувачують «Телетрейд» в навмисному зливі рахунків



Проект «Біржа трейдерів» був вкрай привабливим варіантом для тих клієнтів, що не вміли або не хотіли торгувати самостійно.



Консультанти «Телетрейд» пропонували таким інвесторам передати свій рахунок в управління грамотному незалежному трейдеру, який буде отримувати свій відсоток з їхнього прибутку. В цьому проекті був представлений рейтинг трейдерів за їхньою результативністю, і інвестор міг вибрати серед них будь-кого. У клієнтів «Телетрейд» не виникало сумнівів у прозорості цього сервісу, оскільки все здавалося логічним: трейдер зацікавлений в збільшенні коштів, адже комісію сплачують виключно з прибутку.



Однак російські слідчі органи з'ясували, що учасники «Біржі трейдерів» не були незалежними гравцями, а були найманими працівниками «Телетрейд». У певний момент такі махінатори відкривали клієнтам збиткові угоди і зливали всі гроші з їхніх рахунків на користь «Телетрейд». При цьому клієнти не могли висунути претензії, адже договір був підписаний з компанією, зареєстрованою в офшорній зоні. «Біржа трейдерів» була закрита в 2015 році, а на зміну цьому проекту «Телетрейд» запустив новий – «Синхронна торгівля», який працює досі. Його сутність така сама: викрадати гроші інвесторів і виводити їх на офшорні рахунки «Телетрейд».



Ошукані інвестори Teletrade звернулися до громадськості



У 2020 році розорені клієнти брокерської компанії Teletrade сформували ініціативну групу і спільними зусиллями стали боротися за свої права. Своєю зброєю екс-клієнти «Телетрейд» обрали змі, та звернулися до громадськості, представивши докази протиправних дій брокера. Протягом декількох місяців було організовано ряд прес-конференцій, на яких, крім розорених інвесторів, виступили й колишні менеджери дочірньої компанії «Телетрейд», які відмовилися працювати на шахраїв. Всіх цих людей об'єднала спільна мета – домогтися справедливого покарання для організаторів фінансової афери і попередити потенційних клієнтів про ризики пасивного інвестування з «Телетрейд».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше ніж 25 років роботи на фінансових ринках ознаменувалися для міжнародного форекс-брокера «Телетрейд» (Teletrade) цілою низкою гучних скандалів. Отже, в Росії і Казахстані проти брокера були порушені кримінальні справи, Центральний банк Росії відкликав у Teletrade ліцензію, також компанія відзначилася в низці офшорних скандалів. Особливу увагу правоохоронних органів привернули проекти «Біржа трейдерів» та «Синхронна торгівля», в яких менеджери «Телетрейд» обіцяли клієнтам стабільний пасивний дохід.Проект «Біржа трейдерів» був вкрай привабливим варіантом для тих клієнтів, що не вміли або не хотіли торгувати самостійно.Консультанти «Телетрейд» пропонували таким інвесторам передати свій рахунок в управління грамотному незалежному трейдеру, який буде отримувати свій відсоток з їхнього прибутку. В цьому проекті був представлений рейтинг трейдерів за їхньою результативністю, і інвестор міг вибрати серед них будь-кого. У клієнтів «Телетрейд» не виникало сумнівів у прозорості цього сервісу, оскільки все здавалося логічним: трейдер зацікавлений в збільшенні коштів, адже комісію сплачують виключно з прибутку.Однак російські слідчі органи з'ясували, що учасники «Біржі трейдерів» не були незалежними гравцями, а були найманими працівниками «Телетрейд». У певний момент такі махінатори відкривали клієнтам збиткові угоди і зливали всі гроші з їхніх рахунків на користь «Телетрейд». При цьому клієнти не могли висунути претензії, адже договір був підписаний з компанією, зареєстрованою в офшорній зоні. «Біржа трейдерів» була закрита в 2015 році, а на зміну цьому проекту «Телетрейд» запустив новий – «Синхронна торгівля», який працює досі. Його сутність така сама: викрадати гроші інвесторів і виводити їх на офшорні рахунки «Телетрейд».У 2020 році розорені клієнти брокерської компанії Teletrade сформували ініціативну групу і спільними зусиллями стали боротися за свої права. Своєю зброєю екс-клієнти «Телетрейд» обрали змі, та звернулися до громадськості, представивши докази протиправних дій брокера. Протягом декількох місяців було організовано ряд прес-конференцій, на яких, крім розорених інвесторів, виступили й колишні менеджери дочірньої компанії «Телетрейд», які відмовилися працювати на шахраїв. Всіх цих людей об'єднала спільна мета – домогтися справедливого покарання для організаторів фінансової афери і попередити потенційних клієнтів про ризики пасивного інвестування з «Телетрейд».

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