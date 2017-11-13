вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали ризики пасивного інвестування з «Телетрейд»*

Назвали ризики пасивного інвестування з «Телетрейд»*
Більше ніж 25 років роботи на фінансових ринках ознаменувалися для міжнародного форекс-брокера «Телетрейд» (Teletrade) цілою низкою гучних скандалів. Отже, в Росії і Казахстані проти брокера були порушені кримінальні справи, Центральний банк Росії відкликав у Teletrade ліцензію, також компанія відзначилася в низці офшорних скандалів. Особливу увагу правоохоронних органів привернули проекти «Біржа трейдерів» та «Синхронна торгівля», в яких менеджери «Телетрейд» обіцяли клієнтам стабільний пасивний дохід.

Клієнти звинувачують «Телетрейд» в навмисному зливі рахунків



Проект «Біржа трейдерів» був вкрай привабливим варіантом для тих клієнтів, що не вміли або не хотіли торгувати самостійно.

Консультанти «Телетрейд» пропонували таким інвесторам передати свій рахунок в управління грамотному незалежному трейдеру, який буде отримувати свій відсоток з їхнього прибутку. В цьому проекті був представлений рейтинг трейдерів за їхньою результативністю, і інвестор міг вибрати серед них будь-кого. У клієнтів «Телетрейд» не виникало сумнівів у прозорості цього сервісу, оскільки все здавалося логічним: трейдер зацікавлений в збільшенні коштів, адже комісію сплачують виключно з прибутку.

Однак російські слідчі органи з'ясували, що учасники «Біржі трейдерів» не були незалежними гравцями, а були найманими працівниками «Телетрейд». У певний момент такі махінатори відкривали клієнтам збиткові угоди і зливали всі гроші з їхніх рахунків на користь «Телетрейд». При цьому клієнти не могли висунути претензії, адже договір був підписаний з компанією, зареєстрованою в офшорній зоні. «Біржа трейдерів» була закрита в 2015 році, а на зміну цьому проекту «Телетрейд» запустив новий – «Синхронна торгівля», який працює досі. Його сутність така сама: викрадати гроші інвесторів і виводити їх на офшорні рахунки «Телетрейд».

Ошукані інвестори Teletrade звернулися до громадськості



У 2020 році розорені клієнти брокерської компанії Teletrade сформували ініціативну групу і спільними зусиллями стали боротися за свої права. Своєю зброєю екс-клієнти «Телетрейд» обрали змі, та звернулися до громадськості, представивши докази протиправних дій брокера. Протягом декількох місяців було організовано ряд прес-конференцій, на яких, крім розорених інвесторів, виступили й колишні менеджери дочірньої компанії «Телетрейд», які відмовилися працювати на шахраїв. Всіх цих людей об'єднала спільна мета – домогтися справедливого покарання для організаторів фінансової афери і попередити потенційних клієнтів про ризики пасивного інвестування з «Телетрейд».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Телетрейд, інвестування, пасивний дохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Втрачене око і комбіновані травми: повідомили про стан комунальників, які травмувалися у Нововолинську
Сьогодні, 21:52
Назвали ризики пасивного інвестування з «Телетрейд»*
Сьогодні, 21:10
Шлях до бронзи: «Старий Луцьк» переміг «Кривбас»
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 травня
Сьогодні, 20:00
«СВІДОМІ» спрямують понад пів мільйона гривень на ініціативи від лучан
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
Телетрейд: протистояння з інвесторами* Телетрейд: протистояння з інвесторами*
13 листопад, 2017, 15:00
У медицину Волині планується інвестувати мільйон євро. ФОТО У медицину Волині планується інвестувати мільйон євро. ФОТО
22 лютий, 2016, 19:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
18 травень, 13:48
 1
Втрачене око і комбіновані травми: повідомили про стан комунальників, які травмувалися у Нововолинську
Сьогодні, 21:52
 0
Назвали ризики пасивного інвестування з «Телетрейд»*
Сьогодні, 21:10
 0
Шлях до бронзи: «Старий Луцьк» переміг «Кривбас»
Сьогодні, 20:45
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8