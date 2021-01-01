На Волині триває інвентаризація показань лічильників газу





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».



У компанії АТ «Волиньгаз» працює близько 90 контролерів, а кількість споживачів природного газу в області – понад 250 тисяч. Під час інвентаризації контролери АТ «Волиньгаз» зафіксували більше 30 тисяч показань лічильників.



Зняття фактичних показань забезпечує точний облік газу в інтересах клієнтів. Наприклад, якщо споживач передав помилкові показання, то розрахунок обсягу газу коригується відповідно до фактичних даних. У середньому одному контролеру потрібно щомісяця відвідати близько 900 домоволодінь, в яких здійснюється облік газу.



«Контролери компанії дотримуються карантинних вимог, тому звертаємось до споживачів із проханням не вчиняти порушення і допускати контролерів до газових лічильників. Фахівці здійснюють фотофіксацію приладів обліку газу на мобільні телефони та миттєво передають показання до бази даних за допомогою додатку 104Mobile-контролер», – зауважує начальник відділу інспектування АТ «Волиньгаз» Андрій Боярчук.



Не лише контролери фіксують показання лічильників газу. Це також може зробити слюсар, майстер або інший працівник газорозподільної компанії під час ремонту газового обладнання, при знятті лічильника на повірку тощо. Щоб впевнитись, що до вашої домівки постукав працівник АТ «Волиньгаз», а не шахрай, рекомендуємо перевірити в нього посвідчення. У службовому документі вказано прізвище, ім’я, по батькові працівника, посаду, номер посвідчення, є печатка підприємства та фото спеціаліста.



Нагадуємо, що сплачувати за послугу з розподілу природного газу потрібно до 20 числа щомісяця. У травні заборгованість жителів Волинської області за розподіл природного газу становить більше 20 млн грн Понад 3500 споживачів боргують за розподіл більше тисячі гривень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із травня на Волині триває інвентаризація показань лічильників газу. Контролери АТ «Волиньгаз» проводять фотофіксацію показань лічильників, щоб суми, нараховані до сплати, відповідали реальному споживанню.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».У компанії АТ «Волиньгаз» працює близько 90 контролерів, а кількість споживачів природного газу в області – понад 250 тисяч. Під час інвентаризації контролери АТ «Волиньгаз» зафіксували більше 30 тисяч показань лічильників.Зняття фактичних показань забезпечує точний облік газу в інтересах клієнтів. Наприклад, якщо споживач передав помилкові показання, то розрахунок обсягу газу коригується відповідно до фактичних даних. У середньому одному контролеру потрібно щомісяця відвідати близько 900 домоволодінь, в яких здійснюється облік газу.«Контролери компанії дотримуються карантинних вимог, тому звертаємось до споживачів із проханням не вчиняти порушення і допускати контролерів до газових лічильників. Фахівці здійснюють фотофіксацію приладів обліку газу на мобільні телефони та миттєво передають показання до бази даних за допомогою додатку 104Mobile-контролер», – зауважує начальник відділу інспектування АТ «Волиньгаз»Не лише контролери фіксують показання лічильників газу. Це також може зробити слюсар, майстер або інший працівник газорозподільної компанії під час ремонту газового обладнання, при знятті лічильника на повірку тощо. Щоб впевнитись, що до вашої домівки постукав працівник АТ «Волиньгаз», а не шахрай, рекомендуємо перевірити в нього посвідчення. У службовому документі вказано прізвище, ім’я, по батькові працівника, посаду, номер посвідчення, є печатка підприємства та фото спеціаліста.Нагадуємо, що сплачувати за послугу з розподілу природного газу потрібно до 20 числа щомісяця. У травні заборгованість жителів Волинської області за розподіл природного газу становить більше 20 млн грн Понад 3500 споживачів боргують за розподіл більше тисячі гривень.Оплатити рахунок можна не виходячи з дому – в онлайн-сервісах 104.ua (Особистому кабінеті на сайті 104.ua , чат-боті 7104ua у Viber,Telegram, мобільних додатках 104Mobile для Android або 104Mobile Light для iPhone). Також сплатити за послугу можна у найближчому відділенні банку, веб-банкінгу (Приват 24, Ощад24/7 тощо) та у відділенні Укрпошти.

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