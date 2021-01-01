вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині триває інвентаризація показань лічильників газу

На Волині триває інвентаризація показань лічильників газу
Із травня на Волині триває інвентаризація показань лічильників газу. Контролери АТ «Волиньгаз» проводять фотофіксацію показань лічильників, щоб суми, нараховані до сплати, відповідали реальному споживанню.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».

У компанії АТ «Волиньгаз» працює близько 90 контролерів, а кількість споживачів природного газу в області – понад 250 тисяч. Під час інвентаризації контролери АТ «Волиньгаз» зафіксували більше 30 тисяч показань лічильників.

Зняття фактичних показань забезпечує точний облік газу в інтересах клієнтів. Наприклад, якщо споживач передав помилкові показання, то розрахунок обсягу газу коригується відповідно до фактичних даних. У середньому одному контролеру потрібно щомісяця відвідати близько 900 домоволодінь, в яких здійснюється облік газу.

«Контролери компанії дотримуються карантинних вимог, тому звертаємось до споживачів із проханням не вчиняти порушення і допускати контролерів до газових лічильників. Фахівці здійснюють фотофіксацію приладів обліку газу на мобільні телефони та миттєво передають показання до бази даних за допомогою додатку 104Mobile-контролер», – зауважує начальник відділу інспектування АТ «Волиньгаз» Андрій Боярчук.

Не лише контролери фіксують показання лічильників газу. Це також може зробити слюсар, майстер або інший працівник газорозподільної компанії під час ремонту газового обладнання, при знятті лічильника на повірку тощо. Щоб впевнитись, що до вашої домівки постукав працівник АТ «Волиньгаз», а не шахрай, рекомендуємо перевірити в нього посвідчення. У службовому документі вказано прізвище, ім’я, по батькові працівника, посаду, номер посвідчення, є печатка підприємства та фото спеціаліста.

Нагадуємо, що сплачувати за послугу з розподілу природного газу потрібно до 20 числа щомісяця. У травні заборгованість жителів Волинської області за розподіл природного газу становить більше 20 млн грн Понад 3500 споживачів боргують за розподіл більше тисячі гривень.

Оплатити рахунок можна не виходячи з дому – в онлайн-сервісах 104.ua (Особистому кабінеті на сайті 104.ua, чат-боті 7104ua у Viber,Telegram, мобільних додатках 104Mobile для Android або 104Mobile Light для iPhone). Також сплатити за послугу можна у найближчому відділенні банку, веб-банкінгу (Приват 24, Ощад24/7 тощо) та у відділенні Укрпошти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньгаз, показання лічильника
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фестивалі «Волинська Голландія» діятиме знижка до Дня вишиванки
Сьогодні, 17:09
У центральному парку Луцька просять облаштувати кімнату для матері і дитини
Сьогодні, 16:51
На Волині триває інвентаризація показань лічильників газу
Сьогодні, 16:42
У Луцьку в Старому місті призупинять рух транспорту під час арт-променаду
Сьогодні, 16:27
Луцький прикордонник отримав трикімнатну квартиру
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
«Волиньгаз» продовжує модернізацію газових мереж «Волиньгаз» продовжує модернізацію газових мереж
14 травень, 09:27
Майже 350 клієнтів «Волиньгазу» вирішили замінити або встановити газове обладнання Майже 350 клієнтів «Волиньгазу» вирішили замінити або встановити газове обладнання
05 травень, 10:48
Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня Строк дії ПСО для підприємств теплокомуненерго добігає кінця 1 травня
27 квітень, 17:29
«Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників «Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показників лічильників
22 квітень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
18 травень, 13:48
 1
У Луцьку на п’ять маршрутів шукають перевізників
Сьогодні, 17:16
 0
На фестивалі «Волинська Голландія» діятиме знижка до Дня вишиванки
Сьогодні, 17:09
 0
У центральному парку Луцька просять облаштувати кімнату для матері і дитини
Сьогодні, 16:51
 0
На Волині триває інвентаризація показань лічильників газу
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8