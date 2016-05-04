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У центральному парку Луцька просять облаштувати кімнату для матері і дитини

У центральному парку Луцька просять облаштувати кімнату для матері і дитини
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки просять обладнати спеціальну кімнату для малюків і мам.

Про це йдеться у петиції Тараса Лівандовського до місцевої влади.

Як зазначає автор петиції, близько 60 % відвідувачів Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - батьки з дітьми. Велика частина з них – це матері з дітьми, які не мають комфортних умов для годування та переодягання дитини в парку, що є особливо дискомфортним у несприятливу погоду.

Для вирішення проблеми, вважає лучанин, у парку потрібно облаштувати кімнату для матері та дитини. На його думку, там потрібно встановити два санвузли (унітази, умивальники), крісло-фіксатор для дітей, пеленальний столик, шафи для особистих речей, а для годування малят потрібно передбачити два м’яких місця.

"Кімната повинна обігріватись та бути забезпеченою гарячою та холодною водою. Крім цього, у приміщенні потрібно встановити мікрохвильову піч для розігріву сумішей та іншого дитячого харчування. Двері кімнати повинні бути розраховані для проїзду двомісного дитячого візка", - йдеться у петиції.

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Теги: центральний парк, кімната матері і дитини, петиція
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