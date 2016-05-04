У центральному парку Луцька просять облаштувати кімнату для матері і дитини





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Як зазначає автор петиції, близько 60 % відвідувачів Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - батьки з дітьми. Велика частина з них – це матері з дітьми, які не мають комфортних умов для годування та переодягання дитини в парку, що є особливо дискомфортним у несприятливу погоду.



Для вирішення проблеми, вважає лучанин, у парку потрібно облаштувати кімнату для матері та дитини. На його думку, там потрібно встановити два санвузли (унітази, умивальники), крісло-фіксатор для дітей, пеленальний столик, шафи для особистих речей, а для годування малят потрібно передбачити два м’яких місця.



"Кімната повинна обігріватись та бути забезпеченою гарячою та холодною водою. Крім цього, у приміщенні потрібно встановити мікрохвильову піч для розігріву сумішей та іншого дитячого харчування. Двері кімнати повинні бути розраховані для проїзду двомісного дитячого візка", - йдеться у петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки просять обладнати спеціальну кімнату для малюків і мам.Про це йдеться у петиції Тараса Лівандовського до місцевої влади.Як зазначає автор петиції, близько 60 % відвідувачів Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки - батьки з дітьми. Велика частина з них – це матері з дітьми, які не мають комфортних умов для годування та переодягання дитини в парку, що є особливо дискомфортним у несприятливу погоду.Для вирішення проблеми, вважає лучанин, у парку потрібно облаштувати кімнату для матері та дитини. На його думку, там потрібно встановити два санвузли (унітази, умивальники), крісло-фіксатор для дітей, пеленальний столик, шафи для особистих речей, а для годування малят потрібно передбачити два м’яких місця."Кімната повинна обігріватись та бути забезпеченою гарячою та холодною водою. Крім цього, у приміщенні потрібно встановити мікрохвильову піч для розігріву сумішей та іншого дитячого харчування. Двері кімнати повинні бути розраховані для проїзду двомісного дитячого візка", - йдеться у петиції.

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