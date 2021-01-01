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На фестивалі «Волинська Голландія» діятиме знижка до Дня вишиванки

На фестивалі «Волинська Голландія» діятиме знижка до Дня вишиванки
Завтра, 20 травня, українці святкуватимуть День вишиванки. З цієї нагоди організатори фестивалю "Волинська Голландія" підготували своїм відвідувачам маленький подарунок.

Ті гості, які прийдуть на фестиваль "Волинська Голландія", вбраними у вишиванку, отримають знижку на вхідний квиток, повідомляють організатори масштабного фестивалю на сторінці у фейсбуці.

Отже, вартість квитка зі знижкою становитиме 20 гривень для дорослих і 10 гривень для дітей.

"Вишиванка — це круто! Давайте популяризувати її разом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, квітковий фестиваль, що на 36-му кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, триватиме до 23 травня включно. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.

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Теги: День вишиванки, знижка, Волинська Голландія
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