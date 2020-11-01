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Завтра, 20 травня, центральні вулиці Луцька залишаться без світла

Завтра, 20 травня, центральні вулиці Луцька залишаться без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у четвер, 20 травня, мешканці деяких луцьких вулиць будуть без світла.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:

з 09:00 до 14:00 - вул. Б.Хмельницького 24/36, вул.Коцюбинського;

3 13:00 до 17:00 - вул. Л.Українки 37, вул. П’ятницька гірка.

У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла
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