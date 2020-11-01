Завтра, 20 травня, центральні вулиці Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у четвер, 20 травня, мешканці деяких луцьких вулиць будуть без світла.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:
з 09:00 до 14:00 - вул. Б.Хмельницького 24/36, вул.Коцюбинського;
3 13:00 до 17:00 - вул. Л.Українки 37, вул. П’ятницька гірка.
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:
з 09:00 до 14:00 - вул. Б.Хмельницького 24/36, вул.Коцюбинського;
3 13:00 до 17:00 - вул. Л.Українки 37, вул. П’ятницька гірка.
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра, 20 травня, центральні вулиці Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Від завтра майже весь Луцьк залишиться без гарячої води
Сьогодні, 18:17
У Луцьку ліквідували групу оперативного реагування «15-80»
Сьогодні, 18:15
19-річний волинянин обікрав квартиру товариша
Сьогодні, 17:45