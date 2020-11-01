Завтра, 20 травня, центральні вулиці Луцька залишаться без світла





Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.



Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:



з 09:00 до 14:00 - вул. Б.Хмельницького 24/36, вул.Коцюбинського;



3 13:00 до 17:00 - вул. Л.Українки 37, вул. П’ятницька гірка.



У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у четвер, 20 травня, мешканці деяких луцьких вулиць будуть без світла.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Так, електроенергія буде вимкнена за такими адресами:з 09:00 до 14:00 - вул. Б.Хмельницького 24/36, вул.Коцюбинського;3 13:00 до 17:00 - вул. Л.Українки 37, вул. П’ятницька гірка.У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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