Луцький психолог розповіла, коли варто починати говорити з дитиною про секс





Про це розповіла луцька психологиня-сексологиня Ольга Магеровська 19 травня у програмі «Жіночий клуб» на



«Сьогодні наукові дослідження показують і так практикують у європейській спільноті: починаємо говорити з дитиною з 4 років. Передаємо інформацію доступно для її сприйняття», – наголошує експертка.



За її словами, не можна на запитання «Звідки беруться діти?» відповідати, що їх приносить лелека або знаходять у капусті.



«Ми говоримо: так, дійсно, мама народжує, і для цього потрібен тато. І дитина завжди сама для початку запитує. А ми спираємося на те, які вона хоче отримати знання», – стверджує психологиня.



Відповісти на запитання дитини «А як це відбувається?», за словами Ольги Магеровської, має батькам допомогти відповідна література, якої є сьогодні дуже багато.



«І якщо навіть батьки не знають, як з цим справитися, вони можуть сісти, подивитися малюнки, подивитися, як це у природному світі – на прикладі собачок, на прикладі квіточок почати пояснювати, як це відбувається», – пояснює психологиня.



Якщо ж дитина вчасно не отримує необхідних знань на цю тему, каже експертка, – виникає місце для тривоги і непорозуміння.



«У ранньому віці гормональна система дитини ще не готова надавати відгук на збудження, і коли дуже багато імпульсів, і збудження є в емоційному середовищі, вона на це реагує як на тривогу. Може відбутися закріплення цієї реакції… І далі, коли людина виростає, в неї залишається все одно ця автоматична емоційна реакція: якщо ми говоримо про секс – починається тривога», – каже Ольга Магеровська

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Психологи радять починати розмовляти з дитиною про секс, відверто відповідаючи на її запитання, приблизно із 4-річного віку, адже важливо, щоб вона вчасно отримала адекватні знання.Про це розповіла луцька психологиня-сексологиня19 травня у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі. «Сьогодні наукові дослідження показують і так практикують у європейській спільноті: починаємо говорити з дитиною з 4 років. Передаємо інформацію доступно для її сприйняття», – наголошує експертка.За її словами, не можна на запитання «Звідки беруться діти?» відповідати, що їх приносить лелека або знаходять у капусті.«Ми говоримо: так, дійсно, мама народжує, і для цього потрібен тато. І дитина завжди сама для початку запитує. А ми спираємося на те, які вона хоче отримати знання», – стверджує психологиня.Відповісти на запитання дитини «А як це відбувається?», за словами Ольги Магеровської, має батькам допомогти відповідна література, якої є сьогодні дуже багато.«І якщо навіть батьки не знають, як з цим справитися, вони можуть сісти, подивитися малюнки, подивитися, як це у природному світі – на прикладі собачок, на прикладі квіточок почати пояснювати, як це відбувається», – пояснює психологиня.Якщо ж дитина вчасно не отримує необхідних знань на цю тему, каже експертка, – виникає місце для тривоги і непорозуміння.«У ранньому віці гормональна система дитини ще не готова надавати відгук на збудження, і коли дуже багато імпульсів, і збудження є в емоційному середовищі, вона на це реагує як на тривогу. Може відбутися закріплення цієї реакції… І далі, коли людина виростає, в неї залишається все одно ця автоматична емоційна реакція: якщо ми говоримо про секс – починається тривога», – каже Ольга Магеровська

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