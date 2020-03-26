вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький психолог розповіла, коли варто починати говорити з дитиною про секс

Луцький психолог розповіла, коли варто починати говорити з дитиною про секс
Психологи радять починати розмовляти з дитиною про секс, відверто відповідаючи на її запитання, приблизно із 4-річного віку, адже важливо, щоб вона вчасно отримала адекватні знання.

Про це розповіла луцька психологиня-сексологиня Ольга Магеровська 19 травня у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі.

«Сьогодні наукові дослідження показують і так практикують у європейській спільноті: починаємо говорити з дитиною з 4 років. Передаємо інформацію доступно для її сприйняття», – наголошує експертка.

За її словами, не можна на запитання «Звідки беруться діти?» відповідати, що їх приносить лелека або знаходять у капусті.

«Ми говоримо: так, дійсно, мама народжує, і для цього потрібен тато. І дитина завжди сама для початку запитує. А ми спираємося на те, які вона хоче отримати знання», – стверджує психологиня.

Відповісти на запитання дитини «А як це відбувається?», за словами Ольги Магеровської, має батькам допомогти відповідна література, якої є сьогодні дуже багато.

«І якщо навіть батьки не знають, як з цим справитися, вони можуть сісти, подивитися малюнки, подивитися, як це у природному світі – на прикладі собачок, на прикладі квіточок почати пояснювати, як це відбувається», – пояснює психологиня.

Якщо ж дитина вчасно не отримує необхідних знань на цю тему, каже експертка, – виникає місце для тривоги і непорозуміння.

«У ранньому віці гормональна система дитини ще не готова надавати відгук на збудження, і коли дуже багато імпульсів, і збудження є в емоційному середовищі, вона на це реагує як на тривогу. Може відбутися закріплення цієї реакції… І далі, коли людина виростає, в неї залишається все одно ця автоматична емоційна реакція: якщо ми говоримо про секс – починається тривога», – каже Ольга Магеровська

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: секс, розмова з дитиною, поради, луцький психолог
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 травня
Сьогодні, 20:00
«СВІДОМІ» спрямують понад пів мільйона гривень на ініціативи від лучан
Сьогодні, 19:50
Луцький психолог розповіла, коли варто починати говорити з дитиною про секс
Сьогодні, 19:38
Завтра, 20 травня, центральні вулиці Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Волинські легкоатлети вибороли низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Луцький психолог розповів, як під час карантину не піддаватися паніці. ВІДЕО Луцький психолог розповів, як під час карантину не піддаватися паніці. ВІДЕО
26 березень, 2020, 14:35
Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння
12 травень, 20:41
Як подолати надмірну тривожність: поради луцької психологині Як подолати надмірну тривожність: поради луцької психологині
08 травень, 18:59
Як розпізнати весняний авітаміноз та як його уникнути: поради лікарки з Луцька Як розпізнати весняний авітаміноз та як його уникнути: поради лікарки з Луцька
08 травень, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля входу в центральний парк Луцька встановлюють світлофор
18 травень, 13:48
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 травня
Сьогодні, 20:00
 0
«СВІДОМІ» спрямують понад пів мільйона гривень на ініціативи від лучан
Сьогодні, 19:50
 0
Луцький психолог розповіла, коли варто починати говорити з дитиною про секс
Сьогодні, 19:38
 0
Завтра, 20 травня, центральні вулиці Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8