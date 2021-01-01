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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 20 травня
У Волинській області завтра, 20 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18° тепла.

У Луцьку завтра, у четвер, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 15-17° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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