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20 травня на Волині: гортаючи календар

20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналіст, ведуча Олена Чернуха (на фото), фотограф Ірина Дяченко.

Вітаємо їх, а також іменинників 20 травня – усіх, хто носить імена Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло.

Бажаємо міцного здоров’я, достатку й благополуччя.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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