20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження журналіст, ведуча Олена Чернуха (на фото), фотограф Ірина Дяченко.
Вітаємо їх, а також іменинників 20 травня – усіх, хто носить імена Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку й благополуччя.
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Вітаємо їх, а також іменинників 20 травня – усіх, хто носить імена Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку й благополуччя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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