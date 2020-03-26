На Волині водій зніс 5 метрів паркану і втік





Дорожньо-транспортна пригода сталася опісля 23:00 18 травня, - повідомляє газета



Безвідповідальний водій наробив шкоди 50-річній жительці села: опісля 23.00 години жінка почула дивні звуки на подвір’ї, а за ворітьми побачила автівку Ford, яка з’їхала з асфальтного покриття, не обминула бетонний стовп і пошкодила металевий паркан протяжністю зо п’ять метрів.



Mісце, де мав би бути горе-водій, було порожнім, - він втік. Деталі цього трапунку з’ясовують горохівські поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піски Берестечківської територіальної громади колишнього Горохівського району водій зніс місцевій жительці паркан та втік з місця події.Дорожньо-транспортна пригода сталася опісля 23:00 18 травня, - повідомляє газета "Волинь-нова" Безвідповідальний водій наробив шкоди 50-річній жительці села: опісля 23.00 години жінка почула дивні звуки на подвір’ї, а за ворітьми побачила автівку Ford, яка з’їхала з асфальтного покриття, не обминула бетонний стовп і пошкодила металевий паркан протяжністю зо п’ять метрів.Mісце, де мав би бути горе-водій, було порожнім, - він втік. Деталі цього трапунку з’ясовують горохівські поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію