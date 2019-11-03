Шлях до бронзи: «Старий Луцьк» переміг «Кривбас»





Про це повідомляє



Рахунок у матчі відкрив Унгурян, але у господарів Нікітін відповів «трьохою». Проте стартові п‘ять хвилин були не надто результативними – команди багато помилялися, але мало влучали. Наприкінці десятихвилинки лучани заграли активніше в атаці, зокрема двічі забивав Богдарук. Підсумковий рахунок чверті – 14:18.



На початку другої десятихвилинки Глушко влучив з-за дуги, але криворіжці за п‘ять хвилин зуміли скоротити відставання до -2. Команди не відпускали одна одну у відрив, проте за дві хвилин до кінця першої половини Юрченко влучив «трьоху», а потім забив з-під кільця, завдяки чому «Старий Луцьк» відірвався на +6. На велику перерву команди пішли за рахунку 38:42.



По перерві Федчук одразу ж влучив з дальньої дистанції. Загалом на старті третьої чверті лучани вдірвалися на +9. Відзначимо Дейну, який влучив двічі поспіль і довів перевагу лучан до 13 очок. Проте невдовзі криворіжці скоротили відставання до шести очок. Федчук влучив «трьоху» з сиреною та встановив остаточний рахунок третьої десятихвилинки – 57:69.



За половину четвертої чверті лучани зуміли відірватися на +14. Втім «Кривбас» зумів скоротити до -6 за дві з половиною хвилини до сирени, і Володимир Журжій взяв тайм-аут. За 50 секунд до закінчення гри господарі скоротили до -2, але на більше криворіжці не спромоглися – 74:76.



Найрезультативнішим у «Старого Луцька» став Сергій Юрченко – 16 очок. Завтра команди зіграють другий матч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У першому матчі бронзової серії плей-офф баскетбольний клуб «Старий Луцьк» на виїзді здолав «Кривбас» – 74:76.Про це повідомляє ІА "Волинські новини". Рахунок у матчі відкрив Унгурян, але у господарів Нікітін відповів «трьохою». Проте стартові п‘ять хвилин були не надто результативними – команди багато помилялися, але мало влучали. Наприкінці десятихвилинки лучани заграли активніше в атаці, зокрема двічі забивав Богдарук. Підсумковий рахунок чверті – 14:18.На початку другої десятихвилинки Глушко влучив з-за дуги, але криворіжці за п‘ять хвилин зуміли скоротити відставання до -2. Команди не відпускали одна одну у відрив, проте за дві хвилин до кінця першої половини Юрченко влучив «трьоху», а потім забив з-під кільця, завдяки чому «Старий Луцьк» відірвався на +6. На велику перерву команди пішли за рахунку 38:42.По перерві Федчук одразу ж влучив з дальньої дистанції. Загалом на старті третьої чверті лучани вдірвалися на +9. Відзначимо Дейну, який влучив двічі поспіль і довів перевагу лучан до 13 очок. Проте невдовзі криворіжці скоротили відставання до шести очок. Федчук влучив «трьоху» з сиреною та встановив остаточний рахунок третьої десятихвилинки – 57:69.За половину четвертої чверті лучани зуміли відірватися на +14. Втім «Кривбас» зумів скоротити до -6 за дві з половиною хвилини до сирени, і Володимир Журжій взяв тайм-аут. За 50 секунд до закінчення гри господарі скоротили до -2, але на більше криворіжці не спромоглися – 74:76.Найрезультативнішим у «Старого Луцька» став Сергій Юрченко – 16 очок. Завтра команди зіграють другий матч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію