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У волинську лікарню шукають очільника

У волинську лікарню шукають очільника
У місті Берестечко колишнього Горохівського району шукають директора у місцеву лікарню.

Про це йдеться на сайті Берестечківської громади.

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства «Берестечківська міська лікарня» від 14 травня 2021 року № 1 оголошено конкурс на зайняття вакантної посади керівника Комунального підприємства «Берестечківська міська лікарня».

Документи для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади керівника (директора) Комунального підприємства «Берестечківська міська лікарня» прийматимуться від претендентів з 17 травня по 16 червня 2021 року (включно), за адресою: вул. Шевченка, 2, м. Берестечко, Волинська обл., 45765 (виконавчий відділ виконавчого комітету Берестечківської міської ради), що на 2-му поверсі будівлі Берестечківської міської ради).

Більш детально з даним оголошенням можна ознайомитись за посиланням.

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Теги: Берестечко, лікарня
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