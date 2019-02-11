Втрачене око і комбіновані травми: повідомили про стан комунальників, які травмувалися у Нововолинську





Про це Оксана Міщук.



Нагадаємо, повідомлення про травмування співробітників одного із місцевих комунальних підприємств надійшло до поліції від медиків вчора, 18 травня.



Що сталося на очисних спорудах



18 травня бригада Нововолинського водоканалу працювали на території місцевих очисних споруд, промивали дренажні колодязі. До обіду планувати розчистити чотири з восьми, лишався останній, – розповів Суспільному начальник дільниці очисних споруд Олександр Герасимук.



Чоловік каже, один з працівників був всередині колодязя, ще двоє – нагорі. Коли чоловік, який був усередині промив колодязь і почав вилазити начальник дільниці відійшов у справах.



"Чую кричить один: "з дєдом погано". Я туди, дивлюсь, другий вже нирнув без нічого. Я підбіг. Він його підняв, той що нахилився я його відкинув. Вже сам почув, що газ, на губах було гірко. Бачу він діда Шевчука підняв і впав той на нього", – розповідає Олександр Герасимук.



Одного травмованого за допомогою страхувального поясу витягли колеги. Другого діставали рятувальники.



Зі слів директора водоканалу Володимира Озімчука, перед виконанням робіт працівники пройшли необхідні інструктажі з техніки безпеки. З його слів, у колодязі міг трапитися витік газу. Бригада була забезпечена усіма необхідними засобами захисту.



Один з травмованих – у реанімації



Напередодні обох травмованих чоловіків доставили до Нововолинської центральної лікарні. Одного з них одразу поклали до реанімації. Лікар-анестезіолог Оксана Міщук каже, інший травмований – в стані середньої важкості. Чоловік нині в хірургічному відділенні.



Двох травмованих працівників водоканалу на Волині прооперували. Що сталося у колодязіСуспільне Волинь

Робітник, який нині у важкому стані, втратив око. "Важка поєднана травма. Вчора прооперований обласними офтальмологами. Комбінована травма голови, грудної клітки, ока. Зараз знаходиться на штучній вентиляції легень", – каже медичка.



Наразі рідні чоловіка чергують під відділенням реанімації. Поспілкуватися з іншим травмованим Суспільному не вдалося через карантин у лікарні.



Групове травмування розслідує Держпраця та поліція



За фактом виробничої травми двох працівників водоканалу в обласному управлінні Держпраці створили спеціальну комісію для розслідування цього випадку. У поліції ж розпочали досудове розслідування і відкрили два кримінальних провадження, – розповіла інспекторка Нацполіції області Марина Балдич. Йдеться про службову недбалість та недотримання техніки безпеки.



Як розповів виконувач обов'язків завідувача сектору розслідування управління Держпраці в області Олександр Курило, результати розслідування комісія зможе озвучити за 15 робочих днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан двох працівників комунального підприємства "Нововолинськ водоканал", які 18 травня знепритомніли і травмувалися у колодязі на очисних спорудах – стабільний, їх прооперували.Про це Суспільному розповіла лікар-анестезіологНагадаємо, повідомлення пронадійшло до поліції від медиків вчора, 18 травня.18 травня бригада Нововолинського водоканалу працювали на території місцевих очисних споруд, промивали дренажні колодязі. До обіду планувати розчистити чотири з восьми, лишався останній, – розповів Суспільному начальник дільниці очисних спорудЧоловік каже, один з працівників був всередині колодязя, ще двоє – нагорі. Коли чоловік, який був усередині промив колодязь і почав вилазити начальник дільниці відійшов у справах."Чую кричить один: "з дєдом погано". Я туди, дивлюсь, другий вже нирнув без нічого. Я підбіг. Він його підняв, той що нахилився я його відкинув. Вже сам почув, що газ, на губах було гірко. Бачу він діда Шевчука підняв і впав той на нього", – розповідає Олександр Герасимук.Одного травмованого за допомогою страхувального поясу витягли колеги. Другого діставали рятувальники.Зі слів директора водоканалу Володимира Озімчука, перед виконанням робіт працівники пройшли необхідні інструктажі з техніки безпеки. З його слів, у колодязі міг трапитися витік газу. Бригада була забезпечена усіма необхідними засобами захисту.Напередодні обох травмованих чоловіків доставили до Нововолинської центральної лікарні.Лікар-анестезіолог Оксана Міщук каже, інший травмований – в стані середньої важкості. Чоловік нині в хірургічному відділенні.Двох травмованих працівників водоканалу на Волині прооперували. Що сталося у колодязіСуспільне ВолиньРобітник, який нині у важкому стані, втратив око. "Важка поєднана травма. Вчора прооперований обласними офтальмологами. Комбінована травма голови, грудної клітки, ока. Зараз знаходиться на штучній вентиляції легень", – каже медичка.Наразі рідні чоловіка чергують під відділенням реанімації. Поспілкуватися з іншим травмованим Суспільному не вдалося через карантин у лікарні.Групове травмування розслідує Держпраця та поліціяЗа фактом виробничої травми двох працівників водоканалу в обласному управлінні Держпраці створили спеціальну комісію для розслідування цього випадку. У поліції ж розпочали досудове розслідування і відкрили два кримінальних провадження, – розповіла інспекторка Нацполіції області Марина Балдич. Йдеться про службову недбалість та недотримання техніки безпеки.Як розповів виконувач обов'язків завідувача сектору розслідування управління Держпраці в області, результати розслідування комісія зможе озвучити за 15 робочих днів.

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