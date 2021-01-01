На Волині почали вакцинацію вчителів, які працюватимуть на ЗНО
Сьогодні, 22:59
25% педагогів, які будуть залучені до зовнішнього незалежного оцінювання на Волині, отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.
Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО в області Алла Корнейко.
Всього до проведення ЗНО залучать майже три тисячі працівників освіти.
"Вакцинація цих педагогів, наголошую – абсолютно добровільна, розпочалася в першій декаді травня. Повторна вакцинація, ми розраховуємо, що буде на початку червня", – каже Алла Корнейко.
Як розповіла Суспільного головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко, станом на 19 травня у Волинській області вакциновано майже 3,5 тисячі працівників освіти. Вчителів наразі щеплюють вакцинами Covishield та CoronaVac.
Нагадаємо, педагоги потрапили до другої хвилі вакцинації та мають пріоритетне право на щеплення. Вакцинувати вчителів, які залучені до ЗНО, на Волині почали 6 травня. Основна сесія ЗНО стартує 21 травня.
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Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО в області Алла Корнейко.
Всього до проведення ЗНО залучать майже три тисячі працівників освіти.
"Вакцинація цих педагогів, наголошую – абсолютно добровільна, розпочалася в першій декаді травня. Повторна вакцинація, ми розраховуємо, що буде на початку червня", – каже Алла Корнейко.
Як розповіла Суспільного головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко, станом на 19 травня у Волинській області вакциновано майже 3,5 тисячі працівників освіти. Вчителів наразі щеплюють вакцинами Covishield та CoronaVac.
Нагадаємо, педагоги потрапили до другої хвилі вакцинації та мають пріоритетне право на щеплення. Вакцинувати вчителів, які залучені до ЗНО, на Волині почали 6 травня. Основна сесія ЗНО стартує 21 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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