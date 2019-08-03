В Росії поліцейські заплатили злодію за крадіжку, щоб підвищити показники своєї роботи
Сьогодні, 00:15
На інсценування крадіжки з магазину пішли два дільничних, щоб підвищити свої показники роботи.
Правоохоронці навіть виплатили зарплату найманому злодію, щоправда, він ледь не потрапив за грати, - пише Україна кримінальна.
В липні 2020 року дільничні в формі зайшли в магазин винно-горілчаної продукції в підмосковних Луховіцах і пояснили, що в рамках заходів, що проводяться їм необхідно інсценувати крадіжку і винести з магазину найдорожчий і цінний товар. Ним виявився віскі 15-річної витримки. Правоохоронці заявили, що нічого протизаконного в цьому немає, крім того, пообіцяли, що віскі повернуть в магазин.
Так дільничні намагалися підвищити показники своєї роботи
На наступний день дільничні прийшли в магазин з чоловіком, який взяв вказаний алкогольний напій вартістю більше трьох тисяч рублів з верхньої полиці і виніс на вулицю, а там передав правоохоронцям.
Втім, повернути віскі в магазин поліцейські «забули». Зате вирушили до прокуратури з матеріалами перевірки для порушення кримінальної справи. Примітно, що в документах були вказані повні дані лжезлодюжки з адресою проживання, а також було написано, що чоловік скоїв злочин.
При перевірці матеріалів Лохвицький міська прокуратура запідозрила недобре і викликала для бесіди і співробітників магазина, і самого чоловіка. Він заявив, що ніякої крадіжки не вчиняв і зізнався, що дільничні заплатили йому за участь в цій інсценуванні 1000 рублів.
В результаті перед судом виявилися самі дільничні уповноважені ОМВД Росії по міському округу Лохвиця - за перевищення посадових повноважень і шахрайство.
Як повідомила «МК» керівник прес-служби прокуратури Московської області Наталія Григор'єва, Лохвицький районний суд призначив колишнім поліцейським покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки.
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Правоохоронці навіть виплатили зарплату найманому злодію, щоправда, він ледь не потрапив за грати, - пише Україна кримінальна.
В липні 2020 року дільничні в формі зайшли в магазин винно-горілчаної продукції в підмосковних Луховіцах і пояснили, що в рамках заходів, що проводяться їм необхідно інсценувати крадіжку і винести з магазину найдорожчий і цінний товар. Ним виявився віскі 15-річної витримки. Правоохоронці заявили, що нічого протизаконного в цьому немає, крім того, пообіцяли, що віскі повернуть в магазин.
Так дільничні намагалися підвищити показники своєї роботи
На наступний день дільничні прийшли в магазин з чоловіком, який взяв вказаний алкогольний напій вартістю більше трьох тисяч рублів з верхньої полиці і виніс на вулицю, а там передав правоохоронцям.
Втім, повернути віскі в магазин поліцейські «забули». Зате вирушили до прокуратури з матеріалами перевірки для порушення кримінальної справи. Примітно, що в документах були вказані повні дані лжезлодюжки з адресою проживання, а також було написано, що чоловік скоїв злочин.
При перевірці матеріалів Лохвицький міська прокуратура запідозрила недобре і викликала для бесіди і співробітників магазина, і самого чоловіка. Він заявив, що ніякої крадіжки не вчиняв і зізнався, що дільничні заплатили йому за участь в цій інсценуванні 1000 рублів.
В результаті перед судом виявилися самі дільничні уповноважені ОМВД Росії по міському округу Лохвиця - за перевищення посадових повноважень і шахрайство.
Як повідомила «МК» керівник прес-служби прокуратури Московської області Наталія Григор'єва, Лохвицький районний суд призначив колишнім поліцейським покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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