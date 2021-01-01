вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські КрАзи постачатимуть для армії США

Українські КрАзи постачатимуть для армії США
Українська компанія «АвтоКрАЗ» отримала трирічний контракт на поставку армії США КрАЗ 4×4 для важких транспортних засобів та запчастини до них.

У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та пального, - пише Zaxid.net, посилаючись на ArmyRecognition.

Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, видання припускає, що цей контракт вказує на наміри США підтримувати Україну в протистоянні сепаратистам, яких підтримує Росія.

Вочевидь придбані машини не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації Об’єднаних Націй.

Кременчуцький автомобільний завод (ПрАТ «АвтоКрАЗ») – українське підприємство з виробництва вантажних автомобілів, що розташоване у місті Кременчук Полтавської області. Початок виробництва вантажних автомобілів на підприємстві розпочався у 1958 році. З того часу колективом підприємства виготовлено понад 800 тис. вантажних автомобілів.

Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій вантажівок з різними колісними формулами.

Зараз підприємство перебуває у власності фінансової групи «Фінанси та кредит», бенефіціарами якої є Костянтин Жеваго і Олексій Кучеренко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: США, КрАЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинську лікарню шукають очільника
Сьогодні, 02:16
Українські КрАзи постачатимуть для армії США
Сьогодні, 01:13
В Росії поліцейські заплатили злодію за крадіжку, щоб підвищити показники своєї роботи
Сьогодні, 00:15
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Одесі пенсіонери змагатимуться зі школярами у «Counter Strike»
19 травень, 23:35
Схожі новини
Американка втратила 26 мільйонів доларів, бо випрала лотерейний квиток Американка втратила 26 мільйонів доларів, бо випрала лотерейний квиток
15 травень, 04:24
В Україну прилетів держсекретар США, – ЗМІ В Україну прилетів держсекретар США, – ЗМІ
06 травень, 04:29
До літа у США оприлюднять багато секретних матеріалів про НЛО До літа у США оприлюднять багато секретних матеріалів про НЛО
25 березень, 03:18
У США хірург з'явивися на суд у Zoom під час операції У США хірург з'явивися на суд у Zoom під час операції
01 березень, 01:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинську лікарню шукають очільника
Сьогодні, 02:16
 0
Українські КрАзи постачатимуть для армії США
Сьогодні, 01:13
 0
В Росії поліцейські заплатили злодію за крадіжку, щоб підвищити показники своєї роботи
Сьогодні, 00:15
 0
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Одесі пенсіонери змагатимуться зі школярами у «Counter Strike»
19 травень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8