Українські КрАзи постачатимуть для армії США
Сьогодні, 01:13
Українська компанія «АвтоКрАЗ» отримала трирічний контракт на поставку армії США КрАЗ 4×4 для важких транспортних засобів та запчастини до них.
У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та пального, - пише Zaxid.net, посилаючись на ArmyRecognition.
Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, видання припускає, що цей контракт вказує на наміри США підтримувати Україну в протистоянні сепаратистам, яких підтримує Росія.
Вочевидь придбані машини не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації Об’єднаних Націй.
Кременчуцький автомобільний завод (ПрАТ «АвтоКрАЗ») – українське підприємство з виробництва вантажних автомобілів, що розташоване у місті Кременчук Полтавської області. Початок виробництва вантажних автомобілів на підприємстві розпочався у 1958 році. З того часу колективом підприємства виготовлено понад 800 тис. вантажних автомобілів.
Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій вантажівок з різними колісними формулами.
Зараз підприємство перебуває у власності фінансової групи «Фінанси та кредит», бенефіціарами якої є Костянтин Жеваго і Олексій Кучеренко.
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У замовлення входять транспортні засоби для перевезення особового складу, бортові вантажівки, автоцистерни для води та пального, - пише Zaxid.net, посилаючись на ArmyRecognition.
Незважаючи на те, що ніяких деталей про порядок закупівлі немає, видання припускає, що цей контракт вказує на наміри США підтримувати Україну в протистоянні сепаратистам, яких підтримує Росія.
Вочевидь придбані машини не будуть використовуватися самою американською армією, але будуть надані союзникам, наприклад для миротворчих операцій Організації Об’єднаних Націй.
Кременчуцький автомобільний завод (ПрАТ «АвтоКрАЗ») – українське підприємство з виробництва вантажних автомобілів, що розташоване у місті Кременчук Полтавської області. Початок виробництва вантажних автомобілів на підприємстві розпочався у 1958 році. З того часу колективом підприємства виготовлено понад 800 тис. вантажних автомобілів.
Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 25 базових моделей і більше 150 модифікацій вантажівок з різними колісними формулами.
Зараз підприємство перебуває у власності фінансової групи «Фінанси та кредит», бенефіціарами якої є Костянтин Жеваго і Олексій Кучеренко.
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