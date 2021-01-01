«Укрпошта» відключила банківські термінали у відділеннях





Про це повідомив її гендиректор Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook, - пише



Він стверджує, що це відповідь компанії на спробу змусити пенсіонерів перейти на банківське обслуговування.



Смілянський нагадав, що 30 квітня на зустрічі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем було озвучено рішення, що перехід на отримання пенсій на банківські карти буде добровільним.



"Але Пенсійний фонд та Управління соцзахисту за схемою "хочеш субсидію/пенсію - шуруй у банк" почали туди переводити навіть людей з інвалідністю. Коли я звернув на це увагу, сказали, що це "ексцеси на місцях". Коли ексцеси пішли хвилею і такою тихою гібридною війною навіть не з Укрпоштою, а з пенсіонерами і людьми з інвалідністю, я дав час до 17:00 сьогодні це виправити. Але змін немає", - заявив він.



Згідно з наказом Смілянського, з 19 травня вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях Укрпошти.



"Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки що немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів", - заявив він.



Укрпошта також створить гарячу лінію для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків, і після збору інформації планує подати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний кодекс України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія "Укрпошта" із середи, 19 травня, відключила всі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях.Про це повідомив її гендиректорна своїй сторінці у Facebook, - пише Кореспондент Він стверджує, що це відповідь компанії на спробу змусити пенсіонерів перейти на банківське обслуговування.Смілянський нагадав, що 30 квітня на зустрічі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем було озвучено рішення, що перехід на отримання пенсій на банківські карти буде добровільним."Але Пенсійний фонд та Управління соцзахисту за схемою "хочеш субсидію/пенсію - шуруй у банк" почали туди переводити навіть людей з інвалідністю. Коли я звернув на це увагу, сказали, що це "ексцеси на місцях". Коли ексцеси пішли хвилею і такою тихою гібридною війною навіть не з Укрпоштою, а з пенсіонерами і людьми з інвалідністю, я дав час до 17:00 сьогодні це виправити. Але змін немає", - заявив він.Згідно з наказом Смілянського, з 19 травня вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях Укрпошти."Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки що немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів", - заявив він.Укрпошта також створить гарячу лінію для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків, і після збору інформації планує подати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний кодекс України.

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