На приватній пилорамі на Волині знайшли незаконно зрізану деревину





Про це йдеться у повідомленні на



Самовільну порубку вранці, 19 травня під час рейду у Тоболівському лісництві виявили працівники ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».



Завдяки спільним оперативним діям державної лісової охорони та поліції деревину виявили на одній і приватних пилорам у с. Нові Червища Камінь-Каширського р-ну.



Власник пилорами не надав ні жодних документів, ні пояснень.

Тривають слідчі дії. Деревину вилучили. За такі дії загрожує кримінальна відповідальність.

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