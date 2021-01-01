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На приватній пилорамі на Волині знайшли незаконно зрізану деревину

На приватній пилорамі на Волині знайшли незаконно зрізану деревину
На Камінь-Каширщині з приватної пилорами вилучили незаконно зрізану деревину.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».

Самовільну порубку вранці, 19 травня під час рейду у Тоболівському лісництві виявили працівники ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».

Завдяки спільним оперативним діям державної лісової охорони та поліції деревину виявили на одній і приватних пилорам у с. Нові Червища Камінь-Каширського р-ну.

Власник пилорами не надав ні жодних документів, ні пояснень.
Тривають слідчі дії. Деревину вилучили. За такі дії загрожує кримінальна відповідальність.

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Теги: ліс, ВОУЛМГ
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