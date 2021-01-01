На приватній пилорамі на Волині знайшли незаконно зрізану деревину
Сьогодні, 05:27
На Камінь-Каширщині з приватної пилорами вилучили незаконно зрізану деревину.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Самовільну порубку вранці, 19 травня під час рейду у Тоболівському лісництві виявили працівники ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Завдяки спільним оперативним діям державної лісової охорони та поліції деревину виявили на одній і приватних пилорам у с. Нові Червища Камінь-Каширського р-ну.
Власник пилорами не надав ні жодних документів, ні пояснень.
Тривають слідчі дії. Деревину вилучили. За такі дії загрожує кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Самовільну порубку вранці, 19 травня під час рейду у Тоболівському лісництві виявили працівники ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».
Завдяки спільним оперативним діям державної лісової охорони та поліції деревину виявили на одній і приватних пилорам у с. Нові Червища Камінь-Каширського р-ну.
Власник пилорами не надав ні жодних документів, ні пояснень.
Тривають слідчі дії. Деревину вилучили. За такі дії загрожує кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На приватній пилорамі на Волині знайшли незаконно зрізану деревину
Сьогодні, 05:27
Швидкий і точний: створили 10-хвилинний тест на коронавірус
Сьогодні, 04:23
«Укрпошта» відключила банківські термінали у відділеннях
Сьогодні, 03:17
У волинську лікарню шукають очільника
Сьогодні, 02:16
Українські КрАзи постачатимуть для армії США
Сьогодні, 01:13