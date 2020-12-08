Шахраї продають фейкові відповіді на ЗНО-2021





В Українському центрі оцінювання якості освіти закликають відхиляти такі пропозиції, - повідомляє



"Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram", – розповідають в УЦОЯО.



Шахраї за певну плату пропонують придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них.



Для цього вони щоразу вигадують нові схеми, запевняючи в надійності й правдивості джерела інформації.



"Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", – наголошують в УЦОЯО.



За їхніми словами, вони створили потужну систему захисту інформації.



Тому укладають тести та друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.



"Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент.



За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", – додають в установі.



А також радять абітурієнтам зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі працюють шахраї, які пропонують абітурієнтам купити "відповіді" на ЗНО-2021.В Українському центрі оцінювання якості освіти закликають відхиляти такі пропозиції, - повідомляє "Українська правда" "Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram", – розповідають в УЦОЯО.Шахраї за певну плату пропонують придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них.Для цього вони щоразу вигадують нові схеми, запевняючи в надійності й правдивості джерела інформації."Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", – наголошують в УЦОЯО.За їхніми словами, вони створили потужну систему захисту інформації.Тому укладають тести та друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності."Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент.За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", – додають в установі.А також радять абітурієнтам зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО.

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