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Шахраї продають фейкові відповіді на ЗНО-2021

Шахраї продають фейкові відповіді на ЗНО-2021
У мережі працюють шахраї, які пропонують абітурієнтам купити "відповіді" на ЗНО-2021.

В Українському центрі оцінювання якості освіти закликають відхиляти такі пропозиції, - повідомляє "Українська правда".

"Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram", – розповідають в УЦОЯО.

Шахраї за певну плату пропонують придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них.

Для цього вони щоразу вигадують нові схеми, запевняючи в надійності й правдивості джерела інформації.

"Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", – наголошують в УЦОЯО.

За їхніми словами, вони створили потужну систему захисту інформації.

Тому укладають тести та друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

"Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент.

За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", – додають в установі.

А також радять абітурієнтам зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО.

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Теги: ЗНО, Україна, шахраї
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