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Швидкий і точний: створили 10-хвилинний тест на коронавірус

Швидкий і точний: створили 10-хвилинний тест на коронавірус
У Гельсінки розробили експрес-тест на коронавірус. Він виявляє хворобу COVID-19 за 10 хвилин, при цьому є таким же точним, як і ПЛР-тест.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Це пристрій розміром приблизно як настільний комп’ютер, що дозволяє теоретично робити мобільне тестування.

Працює тест таким чином. Зразок, взятий ватною паличкою з носа, поміщається у розчин, який містить антитіла, що розпізнають протеїни вірусу SARS-CoV-2. Вони об'єднуються, утворюючи молекулярний агрегат, що виявляється спеціальним зчитувальним пристроєм, здатним обробити за раз до 500 зразків.

Дослідження продемонструвало, що цей тест може бути використаний для діагностики коронавірусу, стверджує Юссі Хепойкі, доцент вірусології Університету Гельсінки.

"Даний експрес-тест також безпечний для тестуючої людини, оскільки вірус інактивується при потраплянні у розчин", - заявив дослідник.

За даними Worldometer, у світі зафіксували майже 166 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема понад 3,4 млн летальних, одужали 144 111 000 осіб.

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Теги: коронавірус
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