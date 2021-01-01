Повідомили, скільки інфікованих COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:45
5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 109 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 884 особи;
виписано з лікарень – 2 821 особа;
летальних випадків – 203;
одужало – 16 748 осіб;
здійснили тестувань за добу – 69 732 (зокрема методом ПЛР – 29 509, методом ІФА – 12 693);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 530.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 170 398 осіб;
одужало – 1 916 194 особи;
летальних випадків – 48 899;
проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 433 випадки;
Вінницька область – 117 випадків;
Волинська область – 196 випадків;
Дніпропетровська область – 489 випадків;
Донецька область – 291 випадок;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 96 випадків;
Запорізька область – 311 випадків;
Івано-Франківська область – 126 випадків;
Київська область – 295 випадків;
Кіровоградська область – 80 випадків;
Луганська область – 123 випадки;
Львівська область – 283 випадки;
Миколаївська область – 172 випадки;
Одеська область – 146 випадків;
Полтавська область – 137 випадків;
Рівненська область – 217 випадків;
Сумська область – 129 випадків;
Тернопільська область – 141 випадок;
Харківська область – 429 випадків;
Херсонська область – 240 випадків;
Хмельницька область – 152 випадки;
Черкаська область – 181 випадок;
Чернівецька область – 86 випадків;
Чернігівська область – 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 884 особи;
виписано з лікарень – 2 821 особа;
летальних випадків – 203;
одужало – 16 748 осіб;
здійснили тестувань за добу – 69 732 (зокрема методом ПЛР – 29 509, методом ІФА – 12 693);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 530.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 170 398 осіб;
одужало – 1 916 194 особи;
летальних випадків – 48 899;
проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 433 випадки;
Вінницька область – 117 випадків;
Волинська область – 196 випадків;
Дніпропетровська область – 489 випадків;
Донецька область – 291 випадок;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 96 випадків;
Запорізька область – 311 випадків;
Івано-Франківська область – 126 випадків;
Київська область – 295 випадків;
Кіровоградська область – 80 випадків;
Луганська область – 123 випадки;
Львівська область – 283 випадки;
Миколаївська область – 172 випадки;
Одеська область – 146 випадків;
Полтавська область – 137 випадків;
Рівненська область – 217 випадків;
Сумська область – 129 випадків;
Тернопільська область – 141 випадок;
Харківська область – 429 випадків;
Херсонська область – 240 випадків;
Хмельницька область – 152 випадки;
Черкаська область – 181 випадок;
Чернівецька область – 86 випадків;
Чернігівська область – 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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