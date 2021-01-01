Повідомили, скільки інфікованих COVID-19 виявили в Україні за останню добу

5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 109 медпрацівників.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 884 особи;виписано з лікарень – 2 821 особа;летальних випадків – 203;одужало – 16 748 осіб;здійснили тестувань за добу – 69 732 (зокрема методом ПЛР – 29 509, методом ІФА – 12 693);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 530.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 170 398 осіб;одужало – 1 916 194 особи;летальних випадків – 48 899;проведено ПЛР-тестувань – 9 943 891.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 433 випадки;Вінницька область – 117 випадків;Волинська область – 196 випадків;Дніпропетровська область – 489 випадків;Донецька область – 291 випадок;Житомирська область – 164 випадки;Закарпатська область – 96 випадків;Запорізька область – 311 випадків;Івано-Франківська область – 126 випадків;Київська область – 295 випадків;Кіровоградська область – 80 випадків;Луганська область – 123 випадки;Львівська область – 283 випадки;Миколаївська область – 172 випадки;Одеська область – 146 випадків;Полтавська область – 137 випадків;Рівненська область – 217 випадків;Сумська область – 129 випадків;Тернопільська область – 141 випадок;Харківська область – 429 випадків;Херсонська область – 240 випадків;Хмельницька область – 152 випадки;Черкаська область – 181 випадок;Чернівецька область – 86 випадків;Чернігівська область – 131 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.