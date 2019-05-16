День вишиванки: яке національне вбрання носять відомі волиняни

Вишиванка з давніх-давен є основним елементом українського національного одягу. Вишиті візерунками сорочки – відображення цінностей, традицій, культури та історії нашого народу. Здавна для українців вишиванка була ще й своєрідним оберегом від зла.Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Цього дня прийнято вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, у магазин, на зустріч із друзями, на прогулянку в парк...Своїми особливими узорами та поєднанням кольорів на вишиванках може похвалитися не лише кожен регіон України, а й навіть окремі села. Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором, візерунком.підгледіло на сторінках соцмереж, які ж вишиті сорочки носять відомі волиняни.Луцький міський голова Ігор ПоліщукГолова Волинської облдержадміністрації Юрій ПогуляйкоЗаступниця Луцького міського голови Ірина ЧебелюкНововолинський міський голова Борис КарпусВійськовий капелан Михайло БучакГолова Любешівської громади Олег КухДепутатка Луцької міської ради Алла НадточійДиректор Волинського обласного центру зайнятості Роман РоманюкДепутат Луцької міської ради Олександр КозлюкЛуцький священник Валентин МарчукДепутат Волинської обласної ради Іван МиркаЛуцький священник Олександр ВронськийКолишній депутат Володимир-Волинської районної ради, бізнесмен Павло КарпюкРектор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій ЦьосьСвященник Віталій АнтонюкВолонтер Мирослав ВатащукВедуча Олена ЧернухаЕксочільниця Княгининівської громади Олена ТвердохлібПідприємець Дмитро КлимукДоктор політичних наук, професор Валентин Малиновський