День вишиванки: яке національне вбрання носять відомі волиняни
Сьогодні, 09:30
Вишиванка з давніх-давен є основним елементом українського національного одягу. Вишиті візерунками сорочки – відображення цінностей, традицій, культури та історії нашого народу. Здавна для українців вишиванка була ще й своєрідним оберегом від зла.
Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Цього дня прийнято вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, у магазин, на зустріч із друзями, на прогулянку в парк...
Своїми особливими узорами та поєднанням кольорів на вишиванках може похвалитися не лише кожен регіон України, а й навіть окремі села. Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором, візерунком. Інформаційне агентство ВолиньPost підгледіло на сторінках соцмереж, які ж вишиті сорочки носять відомі волиняни.
Луцький міський голова Ігор Поліщук
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко
Заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк
Нововолинський міський голова Борис Карпус
Військовий капелан Михайло Бучак
Голова Любешівської громади Олег Кух
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій
Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк
Депутат Луцької міської ради Олександр Козлюк
Луцький священник Валентин Марчук
Депутат Волинської обласної ради Іван Мирка
Луцький священник Олександр Вронський
Колишній депутат Володимир-Волинської районної ради, бізнесмен Павло Карпюк
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось
Священник Віталій Антонюк
Волонтер Мирослав Ватащук
Ведуча Олена Чернуха
Ексочільниця Княгининівської громади Олена Твердохліб
Підприємець Дмитро Климук
Доктор політичних наук, професор Валентин Малиновський
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки – свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Цього дня прийнято вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, у магазин, на зустріч із друзями, на прогулянку в парк...
Своїми особливими узорами та поєднанням кольорів на вишиванках може похвалитися не лише кожен регіон України, а й навіть окремі села. Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором, візерунком. Інформаційне агентство ВолиньPost підгледіло на сторінках соцмереж, які ж вишиті сорочки носять відомі волиняни.
Луцький міський голова Ігор Поліщук
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко
Заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк
Нововолинський міський голова Борис Карпус
Військовий капелан Михайло Бучак
Голова Любешівської громади Олег Кух
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій
Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк
Депутат Луцької міської ради Олександр Козлюк
Луцький священник Валентин Марчук
Депутат Волинської обласної ради Іван Мирка
Луцький священник Олександр Вронський
Колишній депутат Володимир-Волинської районної ради, бізнесмен Павло Карпюк
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось
Священник Віталій Антонюк
Волонтер Мирослав Ватащук
Ведуча Олена Чернуха
Ексочільниця Княгининівської громади Олена Твердохліб
Підприємець Дмитро Климук
Доктор політичних наук, професор Валентин Малиновський
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Краще б так про проблеми лучан ви писали . Відсьогодні в Луцьку воду відключили і всі в вишиванках патріоти мля
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі викрили підпільне казино
Сьогодні, 09:52
День вишиванки: яке національне вбрання носять відомі волиняни
Сьогодні, 09:30