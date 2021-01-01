Коронавірус на Волині: оприлюднили статистику щодо недуги за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 9, у медпрацівників — 4). Одужало за добу – 226 осіб, летальних випадків –5.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інформують, що за весь час пандемії в області зареєстрували 60269 підтверджених випадків COVID-19, з них 3137 у дітей та 3552 у медичних працівників. Одужало 55 309 осіб, з них 2696 дітей та 3234 медичних працівники. 1111 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.Кількість активних хворих – 3849.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського та Камінь-Каширського районів (захворіли 9 учнів та 4 педагоги). Наразі продовжують хворіти 65 учнів та 90 працівників закладів освіти.Розподіл випадків:Додають також, що за період епідемічного спостереження зареєстрували 67154 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 206 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 235 615 осіб. За минулу добу – 727 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 63 та приватними лабораторіями – 33.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 163 630 осіб. За минулу добу — 429 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 393 та приватними лабораторіями – 16.Від початку вакцинальної кампанії в області провели 25184 щеплення, в тому числі за 19 травня 2021 року — 555. Одну дозу отримали – 23963 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –1221 особи.