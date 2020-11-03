У Ковелі викрили підпільне казино

Учора, 19 травня, в Ковелі викрили нелегальний гральний заклад, де у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що у ході обшуку у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання.Тривають слідчі дії.Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно та вживають заходів задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.згідно із санкцією ч.1 ст. 203-2 КК України організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000 – 680 000 грн), з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.