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У Ковелі викрили підпільне казино

У Ковелі викрили підпільне казино
Учора, 19 травня, в Ковелі викрили нелегальний гральний заклад, де у порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що у ході обшуку у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання.

Тривають слідчі дії.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно та вживають заходів задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 203-2 КК України організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, караються штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000 – 680 000 грн), з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

У Ковелі викрили підпільне казино
У Ковелі викрили підпільне казино




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Теги: казино, прокуратура, Ковель
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