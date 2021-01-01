Локальні грозові дощі, сонце, поривчастий вітер: синоптик дала прогноз на вихідні в Україні

У п'ятницю в Україні опади малоймовірні, субота подарує тепло, а от у неділю черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народний синоптик"Хіба може бути День Вишиванки без красивих квітів навколо, смарагдової травички, прекрасних малюнків на наших сорочках, весняних орнаментів хмар, дощу та вітру і антициклону з неймовірним ім'ям Vesna! Карта. Саме такий антициклон, Весна, поступово витісняє вже дещо набридливі циклонічні дощі з території України", - пише Діденко.І тому завтра, 21-го травня, у більшості областей опади малоймовірні, лише подекуди на Заході, а також на Вінниччині та Одещині можуть пройти локальні грозові дощі. Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня - +15+21 градус, на південному сході України - +20+24 градуси.У Києві п'ятниця обіцяє бути із сонечком, без дощу. Найближчої ночі близько +10 градусів, завтра вдень +18, +19 градусів.Субота подарує всім українцям сонячну та порівняно теплу погоду.А ось у неділю, 23-го травня, на Заході, Півночі та в центральній частині України, окрім Дніпропетровщини, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер. На Півдні та Сході неділя буде, як влітку - сонце та +23+29 градусів.