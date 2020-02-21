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Як взяти іпотеку на житло під 7%? ВІДЕОБЛОГ «ІНВЕСТОРА»*

Як взяти іпотеку на житло під 7%? ВІДЕОБЛОГ «ІНВЕСТОРА»*
В Україні запрацювала Державна програма здешевлення кредитів на житло «Доступна іпотека 7%». На Волині триває процес акредитації банків та забудовників, які будуть реалізовувати таке кредитування, у тому числі - на квартири в житловому комплексі «Амстердам».

На кого розрахована програма «Доступна іпотека 7%»? Хто може отримати такий кредит? Куди звертатися і чому саме 7%?

Відповіді на ці запитання дають регіональна керуюча відділення «Кредобанку» Катерина Фурманюк та керівниця відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад. Відеоблог опублікували на сайті будівельної компанії.



Зацікавились іпотечною програмою або маєте інші запитання з приводу купівлі житла? Звертайтеся у відділ продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: «Інвестор», кредит, іпотека, житло, кредитування, Ірина Новосад
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