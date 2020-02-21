Як взяти іпотеку на житло під 7%? ВІДЕОБЛОГ «ІНВЕСТОРА»*





На кого розрахована програма «Доступна іпотека 7%»? Хто може отримати такий кредит? Куди звертатися і чому саме 7%?



Відповіді на ці запитання дають регіональна керуюча відділення «Кредобанку» Катерина Фурманюк та керівниця відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад. Відеоблог опублікували на







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