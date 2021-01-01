Шлюби та розлучення під час карантину: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 10:41
У січні-квітні 2021 року на Волині уклали 1429 шлюбів, 168 пар розлучилися.
Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.
На Волині у 2021 році у порівнянні з попереднім роком збільшилась кількість зареєстрованих шлюбів. Так, з початку року в області одружилося 1 429 пар, 216 шлюбів уклали у квітні. До прикладу, 2020 впродовж чотирьох місяців відділи ДРАЦС Волинської області зареєстрували 1 386 одружень, 178 з них - у квітні.
На жаль, зросло число розлучень, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області Ольга Семенюк. Якщо у 2020 році за 4 місяці шлюб у розірвали 148 подружніх пар, то за це й же період 2021 року - 168.
"Ми, звичайно, “за” збереження офіційних стосунків, але інколи бувають ситуації, що врятувати шлюб неможливо. Згідно з чинним законодавством розірвати шлюб можна в органах державної реєстрації актів цивільного стану або через суд.
Згідно із законодавством шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей (ст. 106 Сімейного кодексу України) та за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним (ст. 107 Сімейного кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.
На Волині у 2021 році у порівнянні з попереднім роком збільшилась кількість зареєстрованих шлюбів. Так, з початку року в області одружилося 1 429 пар, 216 шлюбів уклали у квітні. До прикладу, 2020 впродовж чотирьох місяців відділи ДРАЦС Волинської області зареєстрували 1 386 одружень, 178 з них - у квітні.
На жаль, зросло число розлучень, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області Ольга Семенюк. Якщо у 2020 році за 4 місяці шлюб у розірвали 148 подружніх пар, то за це й же період 2021 року - 168.
"Ми, звичайно, “за” збереження офіційних стосунків, але інколи бувають ситуації, що врятувати шлюб неможливо. Згідно з чинним законодавством розірвати шлюб можна в органах державної реєстрації актів цивільного стану або через суд.
Згідно із законодавством шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей (ст. 106 Сімейного кодексу України) та за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним (ст. 107 Сімейного кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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