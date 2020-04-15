Чоловіка, тіло якого знайшли у парку на Волині, вбили

Учора, 19 травня, на території парку у Володимирі-Волинському. Спочатку у поліції повідомили, що на його тілі не виявили тілесних ушкоджень, тож підозрювали природню смерть, утім виявилося, що чоловіка вбили.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що на місце пригоди направилася слідчо-оперативна група поліції у повному складі. Під час огляду судмедексперт виявив на тілі загиблого тілесні ушкодження. Згодом у результаті проведення судово-медичної експертизи, з’ясувалося, що саме вони спричинили смерть потерпілого.Співробітники управління карного розшуку разом із місцевими оперативниками встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 35-річний житель Володимира-Волинського. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Встановили, що після спільної пиятики зловмисник побив пенсіонера, від чого той згодом помер.За фактом умисного вбивства слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішують питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні цього злочину та обрання запобіжного заходу.Зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.