Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні «ворів в законі». ФОТО

«Ворам в законі» на прізвиськатаінкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі - статтю 255-1 Кримінального кодексу України.Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.Інформують, що правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Ці особи з «верхівки» злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом Генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу «ворів в законі». Відомо, що «Умка», коронований у 2014 році, та «Лаша Сван», «вор в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших «ворів в законі» в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.Документування протиправної діяльності «ворів в законі» відбувалося у два основні етапи. Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого «положенця» та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро «смотрящих» та четверо кримінальних «авторитетів».Другий етап відбувся вчора, 19 травня. Поліцейські затримали двох «ворів в законі»: «Умку» - в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, «Лашу Сван» - в готелі.Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують їм повідомлення про підозру за ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тривають обшуки.Нагадують також, що кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" набула чинності в Україні з червня минулого року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.