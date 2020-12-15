Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»





Нагадаємо, міський голова Ігор Поліщук назвав ситуацію



«Нові правила вимагають від підприємств визначити поденний обсяг споживання газу, що є неможливо. Коли ми говоримо про подачу гарячої води, ми можемо приблизно визначити, але коли говорити про опалювальний сезон, то це абсолютно неможливо, бо кількість використаного газу залежить від температури повітря. Недобір чи перевикористання газу грозитимуть штрафними санкціями», - прокоментував мер.



Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський, уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо за фіксованою ціною. Тепер місто вимушене купувати газ за вільними цінами на місяць уперед. Тож від сьогодні, 20 травня, майже увесь Луцьк залишився без гарячої води.



«Уряд не дослухався до численних звернень стосовно продовження терміну дії ПСО. Заплатити авансом за газ - нереально. Для того, аби найближчим часом забезпечити домівки лучан гарячої водою, потрібен 21 мільйон гривень на купівлю газу. У таких умовах опинилося не лише наше місто, і поки що бачення щодо відновлення послуги немає, проте ми робитимемо все можливе», - наголосив Скорупський.



Якщо рішення щодо ПСО залишиться незмінними, місто й далі сидітиме без гарячої води. Надаватимуть послугу гарячого водопостачання лише мікрорайону ЛПЗ. За словами керівника «Луцьктепла», масив забезпечують від твердопаливного котла. До цих мереж підключили і споживачів котельні на Даньшина. Тому загалом лише 5200 споживачів у Луцьку матимуть гарячу воду аж до зимового періоду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк залишився без гарячої води у зв’язку із завершенням терміну дії положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Це означає, що підприємство має авансом заплатити АТ «Волиньгаз» за блакитне паливо.Нагадаємо, міський голованазвав ситуацію найскладнішою за всі роки діяльності підприємств теплокомуненерго.«Нові правила вимагають від підприємств визначити поденний обсяг споживання газу, що є неможливо. Коли ми говоримо про подачу гарячої води, ми можемо приблизно визначити, але коли говорити про опалювальний сезон, то це абсолютно неможливо, бо кількість використаного газу залежить від температури повітря. Недобір чи перевикористання газу грозитимуть штрафними санкціями», - прокоментував мер.Як розповів у коментарідиректор ДКП «Луцьктепло», уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо за фіксованою ціною. Тепер місто вимушене купувати газ за вільними цінами на місяць уперед. Тож від сьогодні, 20 травня, майже увесь Луцьк залишився без гарячої води.«Уряд не дослухався до численних звернень стосовно продовження терміну дії ПСО. Заплатити авансом за газ - нереально. Для того, аби найближчим часом забезпечити домівки лучан гарячої водою, потрібен 21 мільйон гривень на купівлю газу. У таких умовах опинилося не лише наше місто, і поки що бачення щодо відновлення послуги немає, проте ми робитимемо все можливе», - наголосив Скорупський.Якщо рішення щодо ПСО залишиться незмінними, місто й далі сидітиме без гарячої води. Надаватимуть послугу гарячого водопостачання лише мікрорайону ЛПЗ. За словами керівника «Луцьктепла», масив забезпечують від твердопаливного котла. До цих мереж підключили і споживачів котельні на Даньшина. Тому загалом лише 5200 споживачів у Луцьку матимуть гарячу воду аж до зимового періоду.

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