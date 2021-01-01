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На Ковельщині п'яний мотоцикліст врізався в стовп

На Ковельщині п'яний мотоцикліст врізався в стовп
У Ковельському районі нетверезий мотоцикліст скоїв ДТП.

Аварія трапилася учора, 19 травня, на вулиці у селі Обенижі Ковельського району, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Повідомляють, 32-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Viper у стані алкогольного сп’яніння, врізався в електроопору.

Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався.

На водія поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За керування транспортом у стані сп’яніння чоловікові загрожує до 17 тис. грн штрафу та один рік позбавлення права керування транспортними засобами.

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, Ковелський район, мотоцикліст
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